Штрафы за недолив топлива на АЗС появятся с 2021 года

Штрафные санкции за недолив топлива на АЗС, которые должны были обсудить в Госдуме уже этой осенью, могут появиться в КоАП лишь в 2021 году. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал представитель Минпромторга.

Между тем, предложение ввести штрафы за недолив топлива на АЗС уже оценили эксперты. Так, Игорь Маржаретто рассказал, что положительно относится в этой инициативе, отметив, что с проблемами недолива топлива российские автомобилисты сталкиваются на многих заправках, однако доказать это очень сложно, пишет Москва 24. Автоэксперт отметил, что сам автомобилист не всегда может понять, сколько литров бензина ему налили, поскольку приборы не очень точные.