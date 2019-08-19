Бензин россиянам почти недоступен, но в цене расти не будет

Отметим, что это далеко не первый оптимистичный рейтинг для России. Так, в конце июля стало известно, что Россия занимает 16-е место в Европе по доступности бензина для населения. На среднюю зарплату в стране, по данным исследования, можно купить 927 литров 95-го. Однако такие цифры не сильно вяжутся с данными по доходам населения, отметил в эфире НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

«У нас очень много говорят о средних покупательных способностях. Этот рейтинг тоже оперирует средними цифрами. У нас 45 миллионов граждан страны не имеют возможности покупать бензин в принципе, для них это недоступный товар. У них денег не всегда хватает не только на одежду, но и на еду. Говорить о том, что мы занимаем в каком-то рейтинге 16-е место, когда у нас 45 миллионов людей недоедают — это непозволительное лукавство», — заверил эксперт.

В то же время ожидать усугубления ситуации на рынке бензина в ближайшем будущем не стоит, добавил в эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев.

«Скорее всего, после отмены заморозки цен на рынке существенно ничего не изменится, поскольку в процессе заморозки цен компании пытались договориться с правительством об увеличении компенсации разницы между экспортной и внутренней ценой. Правительство пошло навстречу нефтяным компаниям. Это был камень преткновения, который преодолели. Поэтому цены, скорее всего, не увеличатся. Кроме того, стабилизация цен на внутреннем рынке способствует относительно спокойная внешняя конъюнктура, именно цены на нефть, которые снизились. Это снижает эффективность экспортных поставок. Если мы, допустим, обратим внимание на дизельное топливо, то розничные цены с начала года даже опустились на полпроцента. А экспортная цена соответствует внутренней. Это говорит о том, что в принципе будет насыщение рынка и цена не пойдет вверх», — пояснил Гордеев.

Добавим, по данным исследования, разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 39,62 рубля за литр в Челябинской области до 56 рублей за литр на Чукотке. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне.

