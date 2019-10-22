Давят на газ! Почему россияне отказываются от бензина

Эксперт компании Vigin Group Андрей Гордеев в беседе НСН подтвердил данные о спаде спроса на бензин. Однако отметил, что помимо экономической ситуации на стоимость топлива также повлиял и другой фактор.

«Действительно, отмечается некоторое снижение потребления топлива с предыдущими показателями. В первую очередь, это обусловлено тем, что изменилась экономическая ситуация в стране. То есть покупательская способность населения сократилась, доходы падают. В этой связи несколько меньше стали покупать топливо. И немаловажный фактор все же – в стране получает развитие газомоторное топливо, которое дешевле на порядок по сравнению с бензином и дизелем. У "Газпрома" достаточно обширная компания развернулась в последние годы, они наращивают инфраструктуру и, соответственно, потребление газомоторного топлива растет рекордными темпами. Спрос немножко перемещается в данный сегмент», - объяснил он.

Кроме того, собеседник НСН отметил, что критического обвала спроса на бензин также не зафиксировано. По его словам, речь в этом вопросе скорее идет об отсутствии наращивания производства.

«Тем не менее, если мы будем смотреть по балансу спрос-предложение, критической ситуации мы пока не отмечаем. Объем производства правда не наращивается, хотя в последние годы заводы произвели модернизацию производства, и она продолжается. Поэтому мы можем производить больше топлива, чем производится на данный момент, но просто этого не требуется. Кроме того, несколько сократились и экспортные поставки, в частности, на среднеазиатские рынки. Но цены вряд ли снизятся при падении спроса. Тем более, текущее законодательство предусматривает, что каждый год цены будут увеличиваться в соответствии с инфляцией порядка пяти процентов в год», - рассказал эксперт.

Исправить эту ситуацию, предположил Гордеев, вряд ли удастся, поскольку правительство не готово пойти на снижение налоговой нагрузки на отрасль.

«Ситуацию вряд ли можно исправить. Только если в экономике что-то изменится. Конечно, если пойти навстречу потребителю и снизить цены за счет уменьшения налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, в частности, снизить топливные акцизы, тогда это прямо скажется на ценах. Но, скорее всего, в текущих условиях правительство на это не пойдет. Это пока не происходит и в ближайшие годы вряд ли произойдет. Поэтому все останется так, как есть. В данный момент, скорее всего, нефтяные компании на себе это существенно никак не почувствуют», - заключил собеседник.

Ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН обвинил кабмин в недоступности бензина для россиян. Он заявил, что правительство работает неграмотно. С одной стороны, его ошибки связаны с полной некомпетентностью состава, с другой — с тем, что они между собой никак не согласовывают действия, заверил эксперт.

