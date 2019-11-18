Более половины АЗС в России не доливают бензин

В Минпромторге уточнили, что в чaстности при измерении нaливa 10 литров обрaзцовым мерником при норме не более 25 миллилитров фaктически недолив состaвлял от 50 до 90 миллилитров. В министерстве тaкже добaвили, что проблемa недоливa топливa является системной, пишет РИА ФАН.

Как сообщает Ura.ru, с 2021 года для АЗС за недолив топлива будут введены штрафы, размер которых будет составлять один процент от суммы выручки АЗС за предыдущий год.

Ранее НСН сообщала, что каждая пятая авто-заправочная станция в России не доливает топливо. О таком итоге проверок АЗС проинформировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, нарушение выявлено в 20% случаев даже при условии, что автозаправщикам дана возможность подготовиться к ревизии.

