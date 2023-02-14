Минфин прокомментировал решение ЕС внести Россию в черный список налоговых юрисдикций
Министерство финансов отреагировало на решение Евросоюза включить РФ в серый список налоговых юрисдикций, передает ТАСС.
Брюссель принял решение без консультаций с Москвой, заявили в Минфине. Причины внесения России в этот перечень неизвестны, отметили в финансовом ведомстве.
В министерстве добавили, что включение РФ в черный список дает странам Евросоюза применять соответствующие административные и правовые меры.
Кабмин России обсуждает с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в государственный бюджет, заявил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он отметил хорошие финансовые показатели у многих компаний в 2022 году.
Минфин России в 2023 году надеется получить дополнительные доходы в бюджет в размере 600 млрд рублей за счет корректировки налогообложения в нефтяной отрасли, пишет НСН.
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