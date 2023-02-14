Минфин надеется пополнить бюджет на 600 млрд рублей от управляемого дисконта Urals
Инициативы кабмина в нефтяной отрасли принесут российскому бюджету дополнительные доходы, заявил замминистра финансов Махиал Котюков. Об этом сообщает ТАСС.
Корректировка налогообложения в нефтяной отрасли не приведет к снижению добычи нефти в России, сказал Котюков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
«Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем больше 600 млрд рублей за счет всех предложений», - заявил замминистра.
Правительство предлагает с апреля ограничить скидку на сорт российской нефти марки Urals в налогообложении. В Госдуме рекомендовали принять законопроект в первом чтении.
Потолок цен на российскую нефть может стать неэффективным в условиях быстрой адаптации к новым логистическим условиям, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Минфин надеется пополнить бюджет на 600 млрд рублей от управляемого дисконта Urals
- Экс-советник Кучмы предрек свержение Зеленского после потери Артемовска
- Эрдоган заявил, что погода сильно затруднила спасение людей после землетрясений
- Американские присяжные признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях
- Шмыгаль: Украина создаст запас топлива на два месяца на случай кризиса
- Депутат Попов попросил Генпрокуратуру проверить закупки формы «Гарда»
- Евгений Пригожин признал, что основал «Агентство интернет-исследований»
- Греция передала Украине 20 бронированных машин БМП-1
- Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 000
- «Дарите цветы!»: Кинокритик посоветовал влюбленным ничего не смотреть 14 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru