Минфин надеется пополнить бюджет на 600 млрд рублей от управляемого дисконта Urals

Корректировка налогообложения в нефтяной отрасли не приведет к снижению добычи нефти в России, сказал Котюков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем больше 600 млрд рублей за счет всех предложений», - заявил замминистра.

Правительство предлагает с апреля ограничить скидку на сорт российской нефти марки Urals в налогообложении. В Госдуме рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

Потолок цен на российскую нефть может стать неэффективным в условиях быстрой адаптации к новым логистическим условиям, передает НСН.

