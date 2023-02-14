Минфин надеется пополнить бюджет на 600 млрд рублей от управляемого дисконта Urals

Инициативы кабмина в нефтяной отрасли принесут российскому бюджету дополнительные доходы, заявил замминистра финансов Махиал Котюков. Об этом сообщает ТАСС.

Заплатит конечный потребитель. Цены на нефть «перестроились» из-за политики

Корректировка налогообложения в нефтяной отрасли не приведет к снижению добычи нефти в России, сказал Котюков в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем больше 600 млрд рублей за счет всех предложений», - заявил замминистра.

Правительство предлагает с апреля ограничить скидку на сорт российской нефти марки Urals в налогообложении. В Госдуме рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

Потолок цен на российскую нефть может стать неэффективным в условиях быстрой адаптации к новым логистическим условиям, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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