«Не надо тормошить!»: Бизнес выступил против добровольного взноса в бюджет
Для решения проблем российского бюджета необходимо полностью менять налоговую систему, отметил в эфире НСН Андрей Бунич.
Идея о разовом добровольном взносе в бюджет России от бизнеса создает недопонимание, если государство просто хочет отобрать у олигархов активы, то пусть принимает четкие решения, заявил президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич в разговоре с НСН.
Накануне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году. По его словам, речь идет о формате windfall tax, то есть об однократном взимании налогов. Андрей Бунич отметил, что подобная инициатива вызывает много вопросов.
«Крупный бизнес, предположим, мог бы профинансировать затраты на спецоперацию. Но они должны были бы собраться и просто создать какой-то фонд. Если бы они финансировали спецоперацию, я бы это понял. А просто так устанавливать взнос в бюджет… Может, это что-то и даст, но произвольно. Потому что кто-то завтра получит убытки, он что, придет и скажет: вычтите обратно? Это создает непонимание, в экономике такие вещи делать не нужно, и так есть проблемы с инвестициями. Хозяйствующие субъекты не надо тормошить без надобности слишком часто. Если государство считает, что олигархи политически нелояльны, то забирайте у них активы тогда, принимайте четкие решения», - сказал Бунич.
Он отметил, что разовый добровольный взнос в бюджет не решит проблем российской налоговой системы. По словам Бунича, ее необходимо полностью менять, так как Россия больше не может целиком рассчитывать на доходы от внешней деятельности.
«Проблем это не решает. Нужно менять налоговую систему в целом. Нынешняя налоговая система не соответствует тому этапу развития страны, на котором мы находимся. Она создавалась десятки лет назад в условиях полной интеграции в международную экономику. Все налоги у нас так или иначе привязаны к внешним доходам. Естественно, что сейчас эта система не может быть эффективна, потому что мы оказались в абсолютно другой ситуации. Мы не можем полностью рассчитывать на доходы от внешней деятельности, большую часть должны приносить налоги внутри страны. Налоговую реформу нужно было начинать более, чем полгода назад. Бизнес всегда выступает за стабильность налогов, но сейчас мы попали в другую ситуацию», - резюмировал Бунич.
По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета в 2023 году должен составить 3 трлн рублей, при этом по итогам января он уже превышает 1,5 трлн руб. По итогам первого месяца года доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%. По сравнению с январем прошлого года поступления от нефтегазового комплекса упали на половину, а в других секторах — почти на треть, сообщает НСН.
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