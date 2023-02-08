«Не надо тормошить!»: Бизнес выступил против добровольного взноса в бюджет

Накануне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году. По его словам, речь идет о формате windfall tax, то есть об однократном взимании налогов. Андрей Бунич отметил, что подобная инициатива вызывает много вопросов.

«Крупный бизнес, предположим, мог бы профинансировать затраты на спецоперацию. Но они должны были бы собраться и просто создать какой-то фонд. Если бы они финансировали спецоперацию, я бы это понял. А просто так устанавливать взнос в бюджет… Может, это что-то и даст, но произвольно. Потому что кто-то завтра получит убытки, он что, придет и скажет: вычтите обратно? Это создает непонимание, в экономике такие вещи делать не нужно, и так есть проблемы с инвестициями. Хозяйствующие субъекты не надо тормошить без надобности слишком часто. Если государство считает, что олигархи политически нелояльны, то забирайте у них активы тогда, принимайте четкие решения», - сказал Бунич.

Он отметил, что разовый добровольный взнос в бюджет не решит проблем российской налоговой системы. По словам Бунича, ее необходимо полностью менять, так как Россия больше не может целиком рассчитывать на доходы от внешней деятельности.