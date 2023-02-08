Белоусов: Правительство обсуждает с бизнесом добровольный взнос в бюджет страны
Правительство России обсуждает с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет страны, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает ТАСС.
Он отметил, что в прошлом году финансовые показатели были хорошими, а многие компании ушли «сильно в плюс».
Белоусов подчеркнул, что речи об увеличении налогов не идет, подразумевается однократное взимание налога на непредвиденные доходы.
Ранее главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с НСН говорила, что дефицит бюджета в 2023 году будет покрываться за счет повышения налогов на весь экспортный бизнес.
Федеральный бюджет России в январе, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом в 1,76 триллиона рублей. Информация размещена на сайте министерства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru