Белоусов: Правительство обсуждает с бизнесом добровольный взнос в бюджет страны

Правительство России обсуждает с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет страны, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Он отметил, что в прошлом году финансовые показатели были хорошими, а многие компании ушли «сильно в плюс».

Белоусов подчеркнул, что речи об увеличении налогов не идет, подразумевается однократное взимание налога на непредвиденные доходы.