Белоусов: Правительство обсуждает с бизнесом добровольный взнос в бюджет страны

Правительство России обсуждает с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет страны, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Он отметил, что в прошлом году финансовые показатели были хорошими, а многие компании ушли «сильно в плюс».

Белоусов подчеркнул, что речи об увеличении налогов не идет, подразумевается однократное взимание налога на непредвиденные доходы.

Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составил 3,3 трлн рублей

Ранее главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с НСН говорила, что дефицит бюджета в 2023 году будет покрываться за счет повышения налогов на весь экспортный бизнес.

Федеральный бюджет России в январе, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом в 1,76 триллиона рублей. Информация размещена на сайте министерства.

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ФОТО: РИА Новости
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