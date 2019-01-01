В «Роснефти» не рискнули тревожить Сечина наездом «спятившего параноика» Ходорковского
Пресс-секретарь «Роснефти» признался в эфире НСН, из-за попытки Ходорковского свалить вину на компанию за загрязнение трубопровода «Дружба», он с трудом подбирает цензурные слова.
Проблема с российской экспортной нефтью возникла на врезке в магистраль в Самарской области, ныне принадлежащей «Роснефти», написал на своей странице в «Фейсбуке» экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. По его данным, загрязнение стало возможным после отмены в России запрета на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта. Но на объективное расследование Ходорковский не рассчитывает, поскольку, как он предполагает, проходить оно будет по принципу «Сечиных не сдаём!».
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев признался в эфире НСН, что даже не стал информировать президента нефтегазовой компании Сечина об обвинениях Ходорковского в его адрес.
«О чём здесь можно говорить? Это же – ни о чём! Либо он [Ходорковский] выполняет дешёвый заказ, либо он просто спятил! - категорично заявил НСН Леонтьев. - При всех претензиях, Ходорковский был раньше серьёзный мужик, который что-то пытался делать, но сейчас это всё за пределами здравого смысла. По всем объективным признакам он – хочу подобрать цензурное слово – обалдел!.. Не соображает, что он несёт, и наносит в том числе и себе колоссальный ущерб», - уверен Леонтьев.
Пресс-секретарь «Роснефти» подозревает, что Ходорковский действует исходя из «личных мотивов, которые у него на лбу написаны»:
«Это что-то вроде народного протеста в адрес Чубайса, но только наоборот. .. Я понимаю, что Ходорковский не испытывает страстное чувство любви к Игорю Ивановичу (Сечину – НСН), но никто в этом и не сомневался. Но это же не повод вести себя как параноику», - заявил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщила, что премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в ситуации с загрязненной нефтью. Премьер поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
23 апреля Белоруссия приостановила экспорт нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за низкого качества сырья, в котором было обнаружено высокое содержание хлорорганических соединений. Это, в свою очередь, вызвало поломку дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. «Транснефть» признала повышенное содержание хлоридов в нефти, пообещав принять меры.
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