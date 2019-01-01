В «Роснефти» не рискнули тревожить Сечина наездом «спятившего параноика» Ходорковского

Проблема с российской экспортной нефтью возникла на врезке в магистраль в Самарской области, ныне принадлежащей «Роснефти», написал на своей странице в «Фейсбуке» экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. По его данным, загрязнение стало возможным после отмены в России запрета на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта. Но на объективное расследование Ходорковский не рассчитывает, поскольку, как он предполагает, проходить оно будет по принципу «Сечиных не сдаём!».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев признался в эфире НСН, что даже не стал информировать президента нефтегазовой компании Сечина об обвинениях Ходорковского в его адрес.

«О чём здесь можно говорить? Это же – ни о чём! Либо он [Ходорковский] выполняет дешёвый заказ, либо он просто спятил! - категорично заявил НСН Леонтьев. - При всех претензиях, Ходорковский был раньше серьёзный мужик, который что-то пытался делать, но сейчас это всё за пределами здравого смысла. По всем объективным признакам он – хочу подобрать цензурное слово – обалдел!.. Не соображает, что он несёт, и наносит в том числе и себе колоссальный ущерб», - уверен Леонтьев.