Предвыборная «неДружба». Почему остановился экспорт российской нефти

Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго. Польская сторона уведомила белорусскую, что останавливает транзит из-за низкого качества поступающей нефти. Минск в этой связи перекрыл западную ветку трубопровода. Вериго уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тысяч тонн в сутки — необходимых для транзита в направлении Украины.

Накануне польский государственный оператор нефтепровода PERN признал, что выявил ухудшение качества российской нефти, поступающей из Белоруссии по магистральным нефтепроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба». А первой о некачественной нефти заговорила Белоруссия, заявившая, что некачественный продукт привел к поломке дорогостоящего оборудования. Об этом заявили представители Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Причиной поломок назвали высокое содержание хлороорганики и высокую коррозионную активность в нефти Urals.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН усомнился в обоснованности претензий белорусского НПЗ.

«Российская «Транснефть» признала, что в нефтепровод что-то попадало и там образовывалась хлорорганика агрессивная, от которой могло портиться оборудование. Другой вопрос — действительно ли оно испортилось на Мозырском НПЗ. Или белорусы хотят максимум выжать из этой истории, получить компенсацию. Кроме того, они сейчас проводят модернизацию своих НПЗ и в лучших традициях советской школы обозначили сроки, когда она закончится. Она должна завершиться до конца года. Президент Лукашенко сказал завершить к ноябрю. Но есть ряд признаков, что завершить модернизацию к этому времени сложно. Поэтому одна из версий, что белорусы намеренно заявляют о порче оборудования, чтобы решить свою внутреннюю проблему — отсрочить завершение модернизации Мозырского НПЗ», — сказал он.

Политолог Александр Зимовский заявил в эфире НСН, что политики, возможно, в происходящем нет, а вот народная примета есть.

«В Белоруссии есть народная примета: если в Минске заговорили об альтернативной покупке нефти, значит, в Белоруссии скоро выборы. Речь — об энергетической независимости в контексте разных предвыборных программ. Всегда эта тема присутствует, и потом выборы заканчиваются и эта тема затихает. Начинаются переговоры об условиях поставки российской нефти, приятных таких цифрах. Я уверен, что так и будет» — заявил он.