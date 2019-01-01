Кто забрался в трубу? В Самаре ищут виновных в загрязнении экспортной нефти

Умышленным признано загрязнение нефтепровода «Дружба» из России в Европу, из-за которого на этой неделе разгорелся большой скандал. Как сообщил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин, загрязнение нефти произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает нефть нескольких малых производителей. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело, - добавил представитель «Транснефти». По его словам, первые результаты свидетельствуют об умышленном характере этих действий. В Самаре в офисах нескольких частных организаций прошли следственные действия, однако уже «можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре», - заявил г-н Демин. По какой статье возбуждено дело, пока не уточняется. Как заверил сегодня же вице-премьер Дмитрий Козак, виновные в инциденте компании и их менеджмент будут привлечены к ответственности.

Ровно неделю назад концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей из России нефти – в ней была обнаружена значительная доля примесей. В связи с этим оба белорусских НПЗ – в Гомельской и Витебской областях – сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти вдвое сократили объемы переработки. Из-за попадания некачественной нефти в нефтепровод «Дружба» Белоруссия была вынуждена на два дня приостановить экспорт светлых нефтепродуктов. За ней транзит остановили еще ряд стран: Польша, Украина, Словакия. Минск оценил потери в $100 млн.

Для России это, в первую очередь, потери репутационные, - указал в эфире НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.