Кто забрался в трубу? В Самаре ищут виновных в загрязнении экспортной нефти
Умышленным признано загрязнение нефтепровода «Дружба» из России в Европу, - сообщила «Транснефть». Виновных накажут, - заверил вице-премьер Козак. Репутационные потери неизбежны, - предупредил эксперт НСН.
Умышленным признано загрязнение нефтепровода «Дружба» из России в Европу, из-за которого на этой неделе разгорелся большой скандал. Как сообщил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин, загрязнение нефти произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает нефть нескольких малых производителей. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело, - добавил представитель «Транснефти». По его словам, первые результаты свидетельствуют об умышленном характере этих действий. В Самаре в офисах нескольких частных организаций прошли следственные действия, однако уже «можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре», - заявил г-н Демин. По какой статье возбуждено дело, пока не уточняется. Как заверил сегодня же вице-премьер Дмитрий Козак, виновные в инциденте компании и их менеджмент будут привлечены к ответственности.
Ровно неделю назад концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей из России нефти – в ней была обнаружена значительная доля примесей. В связи с этим оба белорусских НПЗ – в Гомельской и Витебской областях – сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти вдвое сократили объемы переработки. Из-за попадания некачественной нефти в нефтепровод «Дружба» Белоруссия была вынуждена на два дня приостановить экспорт светлых нефтепродуктов. За ней транзит остановили еще ряд стран: Польша, Украина, Словакия. Минск оценил потери в $100 млн.
Для России это, в первую очередь, потери репутационные, - указал в эфире НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
«Репутация российской сырой нефти от этого, безусловно, пострадает. К сожалению, это неизбежно. История очень неприятная и, надо сказать, ее раскручивают наши партнеры, каждый по своим причинам. Например, для Белоруссии это – довод для споров по поводу возврата на наш рынок бензина и возврата пошлин экспортных за нефтепродукты. Для Польши это – вечный спор с Россией по поводу транзита, они все время стремятся на себя оттянуть одеяло. Что касается остальных, в том числе Словакии, то здесь уже чисто утилитарные вопросы: никому не выгодна нефть с избыточными примесями. Снижение качества нефти – очень существенный удар по экономике нефтеперерабатывающих заводов».
Уже в понедельник, 29 апреля, поступающая в Белоруссию по трубопроводу «Дружба» нефть будет чистой, - обещал вице-премьер Дмитрий Козак. Открытым остается вопрос, какую цель преследовали злоумышленники загрязнением экспортного нефтепровода.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей