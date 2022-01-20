Эксперты назвали минимальный размер зарплаты для покупки «однушки» в Москве

Не менее 104 тысяч рублей в месяц необходимо зарабатывать, чтобы иметь возможность купить однокомнатную квартиру в ипотеку в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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«При первоначальном взносе в 20 процентов для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10 процентов годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это без учета расходов на домохозяйство», — сообщил в беседе с агентством старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

По словам эксперта, год назад для покупки ипотечной «однушки» в столице требовалась зарплата 84 тысячи рублей.

В свою очередь, заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов добавил, что на домохозяйство необходимо закладывать 25-30 тысяч рублей в месяц.

Как отметила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина, по состоянию на середину января средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве — 10,5 млн рублей на первичном рынке, 10,4 млн — на вторичном. По словам Кирюхиной, семье из двух работающих человек для накопления первоначального взноса для ипотеки потребуется ежемесячный доход в 180 тысяч рублей на домохозяйство, и необходимую сумму можно будет накопить за 20 месяцев.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:МоскваКвартираИпотека
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