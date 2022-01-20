Эксперты назвали минимальный размер зарплаты для покупки «однушки» в Москве
Не менее 104 тысяч рублей в месяц необходимо зарабатывать, чтобы иметь возможность купить однокомнатную квартиру в ипотеку в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
«При первоначальном взносе в 20 процентов для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10 процентов годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это без учета расходов на домохозяйство», — сообщил в беседе с агентством старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
По словам эксперта, год назад для покупки ипотечной «однушки» в столице требовалась зарплата 84 тысячи рублей.
В свою очередь, заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов добавил, что на домохозяйство необходимо закладывать 25-30 тысяч рублей в месяц.
Как отметила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина, по состоянию на середину января средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве — 10,5 млн рублей на первичном рынке, 10,4 млн — на вторичном. По словам Кирюхиной, семье из двух работающих человек для накопления первоначального взноса для ипотеки потребуется ежемесячный доход в 180 тысяч рублей на домохозяйство, и необходимую сумму можно будет накопить за 20 месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- В Молдавии ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса
- Президент Ирана предрек распад НАТО
- Действие QR-кодов приостановили в Курганской области
- В МИД призвали западные страны прекратить содействие милитаризации Украины
- Объявлен состав олимпийской сборной России по фигурному катанию
- Эксперты назвали минимальный размер зарплаты для покупки «однушки» в Москве
- СМИ: Байден не будет отправлять войска на Украину в случае «вторжения» России
- Назарбаев сохранит право выступать на заседаниях правительства и парламента Казахстана
- Лавров встретится с главой МИД Ирана
- В Германии предложили отменить визы для россиян моложе 25 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru