Москва лидирует по объему выданных кредитов по программе «Семейная ипотека»

В январе–августе 2021 года в Москве было выдано 5 376 кредитов по программе «Семейная ипотека». Общая сумма заимствований составила 35,8 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что по объемам кредитования столица занимает первое место среди российских регионов, на нее приходится 22% от общего объёма выданных в стране кредитов.

«Всего за восемь месяцев 2021 года московскими заёмщиками было приобретено 327 тысяч квадратных метров жилья. При средней цене за квадратный метр 184 тысячи рублей общая стоимость приобретённых помещений составила 60,2 млрд рублей», - рассказал заммэра.

Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке составила 4,81%, что на 0,07 процентного пункта ниже средней ставки по стране. Срок кредитования равняется примерно 257 месяцам.

Как правило, объекты недвижимости по семейной ипотеке приобретались по договору участия в долевом строительстве - более 88% сделок, еще 11,5% – по договору купли-продажи, а два договора было заключено под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, рост объемов кредитования связан, прежде всего, с расширением условий «Семейной ипотеки» с 1 июля за счет включения в нее семей с одним ребёнком. Пуртов отметил, что семей с одним ребёнком почти вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми.

Программа «Семейная ипотека» работает с 2018 года. Семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%. Максимальная сумма ипотеки в Москве составляет 12 млн рублей. С 1 июля этого года программу распространили на семьи, в которых с начала срока действия программы появился первый ребёнок. «Семейная ипотека» позволяет также рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке.

