Французы в комментариях смеются над глупостью действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, жалея Евросоюз, который останется далеко позади Пекина, который получит дешевый газ.

«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго — от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено — вечным поражением», — отметил один из комментаторов.

По мнению пользователей, экономическая ситуация в Евросоюзе говорит о его смерти. Читатели издания полагают, что к этому положению дел имеют отношение США, которые препятствовали реализации проекта «Северный поток-2».

Ранее сообщалось, что транспортировка газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» будет временно приостановлена, рассказала пресс-служба компании «Газпром».

