Новак заявил о снижении экспорта газа из РФ в ЕС в 2022 году

«По оценкам, которые сейчас мы имеем от Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 млрд кубометров», - уточнил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предложил странам Европы запустить трубопровод «Северный поток — 2» для решения проблем в сфере энергетики, сообщает RT.