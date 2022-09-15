Новак заявил о снижении экспорта газа из РФ в ЕС в 2022 году

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в текущем году экспорт российского газа в Евросоюз может снизиться, сообщает ТАСС.

Глава ЕК предложила европейцам отправлять счета за свет и газ в РФ

«По оценкам, которые сейчас мы имеем от Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 млрд кубометров», - уточнил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предложил странам Европы запустить трубопровод «Северный поток — 2» для решения проблем в сфере энергетики, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортЕвропаРоссийский ГазГазАлександр Новак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры