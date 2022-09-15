Новак заявил о снижении экспорта газа из РФ в ЕС в 2022 году
15 сентября 202215:17
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в текущем году экспорт российского газа в Евросоюз может снизиться, сообщает ТАСС.
«По оценкам, которые сейчас мы имеем от Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 млрд кубометров», - уточнил он.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предложил странам Европы запустить трубопровод «Северный поток — 2» для решения проблем в сфере энергетики, сообщает RT.
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15 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru