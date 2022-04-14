Путин: Россия расширит поставки нефти и газа в страны Азии и Африки

Президент РФ Владимир Путин в четверг поручил кабинету министров и российским нефтяным и газовым компаниям задуматься о расширении поставок нефти и газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки, сообщают РИА Новости.

«Важно смотреть на перспективу. Вместе с нефтегазовыми компаниями составить план расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - заявил глава государства на совещании по нефтегазовой отрасли.