Путин: Россия расширит поставки нефти и газа в страны Азии и Африки
Президент РФ Владимир Путин в четверг поручил кабинету министров и российским нефтяным и газовым компаниям задуматься о расширении поставок нефти и газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки, сообщают РИА Новости.
«Важно смотреть на перспективу. Вместе с нефтегазовыми компаниями составить план расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - заявил глава государства на совещании по нефтегазовой отрасли.
Ранее Путин сообщил, что разумная замена российского газа для Европы в перспективе возможна, но сейчас просто отсутствует.
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