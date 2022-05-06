В ЕК назвали возможные сроки введения эмбарго на российскую нефть

«Наше предложение - ввести эмбарго, в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», —подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Джентилони отметил, что запрет повлияет на экономику Европы, однако «больше ударит по российской».

Ранее стало известно, что ЕС в рамках очередного пакета санкций против России планирует отказаться от российской нефти, напоминает РИА ФАН. Постпреды европейских стран пока не достигли соглашения по эмбарго на сырье из РФ, обсуждения продолжатся в пятницу, пишет «Свободная пресса».

