В ЕК назвали возможные сроки введения эмбарго на российскую нефть

Евросоюз намерен ввести полное эмбарго на нефть из России через 9 месяцев. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью газете Il Messaggero.

Постпред при ЕС: Европе легче заменить российскую нефть, чем газ

«Наше предложение - ввести эмбарго, в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», —подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Джентилони отметил, что запрет повлияет на экономику Европы, однако «больше ударит по российской».

Ранее стало известно, что ЕС в рамках очередного пакета санкций против России планирует отказаться от российской нефти, напоминает РИА ФАН. Постпреды европейских стран пока не достигли соглашения по эмбарго на сырье из РФ, обсуждения продолжатся в пятницу, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьСанкции Против РоссииЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры