Решетников призвал вернуться к равновесному курсу рубля
России нужно вернуться к равновесному курсу рубля, понижая норматив обязательной продажи валютной выручки. Такое заявление сделал глава Министерства экономического развития Максим Решетников, передает РИА Новости.
По словам министра, курс доллара сейчас находится около локального минимума. Он считает, что в долгосрочном плане это может стать проблемой.
Решетников заявил, что эффективный курс рубля на 40% сильнее, чем в среднем за последние 5 лет. Между тем, глава МЭР отметил в связи с этим возможные трудности российского производителя при возвращении импорта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 700 / сут.
Умерли
379 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 455 / сут.
- Абрамович официально продал «Челси»
- Решетников призвал вернуться к равновесному курсу рубля
- Умер актер Рэй Лиотта
- Путин назвал причину мирового продовольственного кризиса
- СМИ: переименованный McDonald's откроется в Москве 12 июня
- Медведев призвал избавиться от бюрократии и административного гнёта в России
- Лукашенко: Белоруссия создаст оперативное командование на украинском направлении
- Генерал Шаманов назвал одну из главных ошибок спецоперации на Украине
- Курс доллара подскочил выше 65 рублей, евро дороже 69 рублей
- Экс-президента Молдавии Додона арестовали на 30 суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru