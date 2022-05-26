Решетников призвал вернуться к равновесному курсу рубля

России нужно вернуться к равновесному курсу рубля, понижая норматив обязательной продажи валютной выручки. Такое заявление сделал глава Министерства экономического развития Максим Решетников, передает РИА Новости.

По словам министра, курс доллара сейчас находится около локального минимума. Он считает, что в долгосрочном плане это может стать проблемой.

Решетников заявил, что эффективный курс рубля на 40% сильнее, чем в среднем за последние 5 лет. Между тем, глава МЭР отметил в связи с этим возможные трудности российского производителя при возвращении импорта.





