Доллар и евро дорожают в ходе торгов на Мосбирже

Доллар в ходе торгов укрепился по отношению к рублю и превысил отметку в 62 рубля, следует из данных Московской бирже.

Аналитик объяснил укрепление рубля

Курс американской валюты на площадке к 12:30 мск составил 62,06 рубля.

При этом евро подорожал почти на 4 рубля, европейская валюта стоила 65,74 рубля.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что укрепление курса рубля достигло пика, импорт и потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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