Рубль продолжил слабеть по отношению к доллару и евро
Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты превысил 67 рублей впервые с 12 мая.
На открытии торгов доллар вырос на 1,86%, до 66,47 рублей, курс евро поднялся на 1,17% и составил 68,8 рублей.
По данным на 10:30, курс европейской валюты поднимается до 71,05 рублей (+4,48%). Это произошло впервые с 11 мая.
Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал ранее, что снижение 26 мая Банком России ключевой ставки с 14 до 11% годовых никак не повлияло на курс рубля.
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