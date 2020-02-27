Коронавирус обвалил цены на нефть: Вся надежда на Китай

Цены на нефть эталонных марок сегодня утром продолжают снижаться после того, как днем ранее они завершили торги на минимальных отметках за последние 13 месяцев. Баррель марки Brent стоит меньше 52 долларов.

Стоимость нефти WTI также снизилась почти на полтора процента и торгуется на отметке 48 долларов 5 центов за бочку. Эксперты полагают, что на рынке сохраняются опасения, что распространение коронавируса COVID-19 будет оказывать негативное влияние на глобальную экономику, а, следовательно, и на спрос на нефть в мире.

Наибольшую обеспокоенность вызывает уязвимость к вирусу американского рынка. «Проблема заключается в том, что в США было протестировано всего 426 человек, а в Южной Корее - 35 тысяч человек», - отметил главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН заявил, что мир надеялся победить коронавирус раньше, и на негативных новостях начала дешеветь нефть.

«Это результат тех новостей, которые выходят и в Китае по замедлению экономического роста во всем мире. А он – крупнейший потребитель в мире. И если он снижает потребление, то и во всем мире падает уровень. С другой стороны нет каких-то позитивных новостей. Все рассчитывали, что история с коронавирусом к концу февраля закончится. Да, всё идет на спад, но не так быстро, как ожидали», - отметил эксперт.

По мнению Игоря Юшкова ситуация может стабилизироваться, если ОПЕК+ заявит о новых переговорах по обсуждению снижения добычи. В этом случае цена вернется к отметке 55 долларов.