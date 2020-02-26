ВОЗ: О пандемии коронавируса говорить пока рано

«За пределами Китая сейчас насчитывается 2790 случаев в 37 странах, а также 44 смерти. Вчера количество новых случаев заражения за пределами Китая впервые превысило количество новых случаев в Китае. Внезапный рост случаев в Италии, Иране и Южной Корее вызывает озабоченность. Теперь есть случаи, связанные с Ираном, - в Бахрейне, Ираке, Кувейте и Омане. Есть также случаи, связанные с Италией, которые были обнаружены в Алжире, Австрии, Хорватии, Германии, Испании и Швейцарии», - заявил он.

Все эти данные о распространении коронавируса привели к тому, что многие политики и СМИ начали использовать слово «пандемия», что не соответствует действительности.

«Мы не должны с такой охотой заявлять о пандемии без тщательного и четкого анализа фактов. ВОЗ уже заявила о том, что это является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение – наш высший уровень опасности. Безрассудное использование слова пандемия не принесет ощутимой пользы, но несет значительный риск увеличения ненужного и неоправданного страха и стигматизации, а также парализует системы», - цитирует слова главы ВОЗ РИА Новости.

По его словам, говорить о «пандемии» не приходится потому, что пока не наблюдается «устойчивой и интенсивной передачи вируса в обществе, а также не видим крупномасштабного распространения тяжелой формы болезни и смертей».

Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с Роспотребнадзором и настоятельно рекомендовал соотечественникам отложить поездки в эту страну.

«Входить в дом, где идет пожар – неразумно. Здесь всякие экономические соображения теряют смысл, потому что вопрос идет о жизни и смерти. Очень большая смертность при данном заболевании, и неясно, как дальше она пойдет. Италии, при всей моей любви к этой стране, можно только посочувствовать. Они немножко опоздали с карантинными мерами, туристом я туда ехать бы не стал», - сказал ученый.

