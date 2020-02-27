Эксперт спрогнозировал резкий рост доллара из-за коронавируса

Рубль становится более уязвимым в ситуации с распространением коронавируса нового типа, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По мнению эксперта, в ближайшие месяцы курс доллара может вырасти до 67-68 рублей, сообщает Ura.ru.

Как объяснил Гойхман, российская валюта в значительной степени зависит от темпов производства в мире и его потребности в сырье. Распространение коронавируса, в свою очередь, снижает деловую активность.

В качестве одного из факторов возможного ослабления рубля аналитик назвал дешевеющую нефть. На фоне распространения коронавируса в мире нефть марки Brent с поставкой в мае подешевела до $51,9 за баррель, свидетельствовали данные торгов утром 27 февраля. Котировки Brent опустились ниже $52 впервые с декабря 2018 года.

