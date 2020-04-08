Чем грозит экономике нерабочее время, о сокращении которого спросил Путин

Президент России Владимир Путин обратился к вирусологом с вопросам, позволяет ли сложившаяся эпидемическая ситуация в стране сократить объявленное нерабочее время. Однако специалисты ответили, что говорить об этом можно будет не ранее, чем через неделю. Пока же срок нерабочего времени остается прежним - до 30 апреля.

Один месяц карантина может обойтись российской экономике в 1,5-2% ВВП. Негативные эффекты сконцентрируются во втором квартале 2020 года. Такой прогноз дала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры. В этой ситуации работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю. Это, по сути, один из немногих вариантов сокращения расходов на персонал, который при этом позволяет избежать массовых сокращений. Известно, что к подобной практике прибегнут нефтехимическая компания «Сибур», РЖД и метрополитен в Екатеринбурге.

И эта мера выглядит райским садом по отношению к предприятиям малого и среднего бизнеса. Большинство из них после нерабочего апреля разорятся. На это в беседе с НСН указал экономист Сергей Хестанов.

«Предприятия мелкой торговли, сферы услуг банально не выживут. Соответственно под угрозой находится довольно большое число работников этих предприятий. Как правило, это не самые высокооплачиваемые сотрудники и больших накоплений у этих людей, конечно, нет. Если нерабочий период ограничится апрелем, то и в этом случае будет спад, но, если этот период еще сколько-то затянется, то нас ждут массовые банкротства предприятий сферы услуг и сильный всплеск безработицы, а также социальной напряженности. Поэтому здесь нужно очень осторожно подходить к продолжительности карантина и, если позволит эпидемиологическая обстановка, то смягчать карантинные меры хотя бы для тех людей, которые явно не попадают в группу риска. Продление до 30 апреля это уже страшно, но если затянется, то нас точно ждут суровые отрицательные последствия», - сказал Хестанов.

Ресторатор Аркадий Новиков в эфире НСН заявил, что переживал уже не один кризис, то этот – самый сложный, потому что малопрогнозируемый. И единственный вариант бизнесу выжить – надеяться на помощь государства.