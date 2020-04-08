Чем грозит экономике нерабочее время, о сокращении которого спросил Путин
Президент спросил, можно ли сократить нерабочее время, объявленное в России из-за коронавируса. Ведущие экономисты страны прогнозируют упадок.
Президент России Владимир Путин обратился к вирусологом с вопросам, позволяет ли сложившаяся эпидемическая ситуация в стране сократить объявленное нерабочее время. Однако специалисты ответили, что говорить об этом можно будет не ранее, чем через неделю. Пока же срок нерабочего времени остается прежним - до 30 апреля.
Один месяц карантина может обойтись российской экономике в 1,5-2% ВВП. Негативные эффекты сконцентрируются во втором квартале 2020 года. Такой прогноз дала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры. В этой ситуации работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю. Это, по сути, один из немногих вариантов сокращения расходов на персонал, который при этом позволяет избежать массовых сокращений. Известно, что к подобной практике прибегнут нефтехимическая компания «Сибур», РЖД и метрополитен в Екатеринбурге.
И эта мера выглядит райским садом по отношению к предприятиям малого и среднего бизнеса. Большинство из них после нерабочего апреля разорятся. На это в беседе с НСН указал экономист Сергей Хестанов.
«Предприятия мелкой торговли, сферы услуг банально не выживут. Соответственно под угрозой находится довольно большое число работников этих предприятий. Как правило, это не самые высокооплачиваемые сотрудники и больших накоплений у этих людей, конечно, нет. Если нерабочий период ограничится апрелем, то и в этом случае будет спад, но, если этот период еще сколько-то затянется, то нас ждут массовые банкротства предприятий сферы услуг и сильный всплеск безработицы, а также социальной напряженности. Поэтому здесь нужно очень осторожно подходить к продолжительности карантина и, если позволит эпидемиологическая обстановка, то смягчать карантинные меры хотя бы для тех людей, которые явно не попадают в группу риска. Продление до 30 апреля это уже страшно, но если затянется, то нас точно ждут суровые отрицательные последствия», - сказал Хестанов.
Ресторатор Аркадий Новиков в эфире НСН заявил, что переживал уже не один кризис, то этот – самый сложный, потому что малопрогнозируемый. И единственный вариант бизнесу выжить – надеяться на помощь государства.
«По-другому невозможно. Если бы бизнес понимал, что может сложиться такая ситуация, наверное, мы бы делали предварительно какие-то фонды для этого. Но бизнес те деньги, которые получает, вкладывает дальше во что-то, инвестирует, поэтому свободных денег нет. Помощь сейчас нужна не бизнесменам, а работникам этих предприятий. Деньги нужны тем, кто нуждается в зарплатах. И, на мой взгляд, такую помощь должно оказать государство, мы все ее ждем. Потом бизнес может это отдать назад за счет дополнительных налогов или еще чего-то», – предположил он.
В не менее сложном положении из-за режима самоизоляции оказались трудовые мигранты. Как рассказал председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов, они продолжают оплачивать фиксированный авансовый платеж налога на доходы физических лиц. В Москве это 5341 рубль.
«Нам представляется это несправедливым, потому что доходов нет, а авансовый платеж платить приходится. На работу выходят только те из них, чьи предприятия продолжают действовать. Это службы доставки, службы питания, если оно изготавливается навынос, сфера ЖКХ, люди, которые обслуживают жилой фонд столицы, таксисты и ряд других категорий. Но в целом трудовые мигранты вместе с гражданами Российской Федерации дисциплинированно выполняют требования властей, врачей, соблюдают режим самоизоляции», - уточнил Каримов,
Напомним, режим самоизоляции действует в стране до конца апреля. В Кремле подчеркнули, что на сокращение его сроков власти пойдут только в случае исчезновения угрозы распространения COVID-19 либо, если опасность будет сведена к минимуму.
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