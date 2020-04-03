Убытки - не важны, главное - зарплаты. Ресторатор Новиков о продлении нерабочего периода из-за коронавируса

«Никто из рестораторов и тех бизнесменов, которые занимаются общественным питанием, не думают сейчас о потерях. Мы все думаем о том, как мы будем платить зарплату нашим работникам и платить аренду, если у кого-то арендуемое помещение. Все думают сейчас только об этом. А вариант, по сути, только один, такой же, как и во всех странах – помощь от государства. По-другому невозможно. Если бы бизнес понимал, что может сложиться такая ситуация, наверное, мы бы делали предварительно какие-то фонды для этого. Но бизнес те деньги, которые получает, вкладывает дальше во что-то, инвестирует. Свободных денег поэтому нет. Я сейчас не говорю про себя или еще про кого-то, я говорю, как это обычно бывает. И вопрос изначально ставится неправильно. Помощь сейчас нужна не бизнесменам, а работникам этих предприятий. Деньги нужны тем, кто нуждается в зарплатах. И на мой взгляд, такую помощь должно оказать государство, мы все ее ждем. Потом бизнес может это отдать назад за счет дополнительных налогов или еще чего-то», – говорит он.

Тем менее Аркадий Новиков усомнился, что после окончания эпидемии бизнесмены будут в будущем готовы к таким ситуациям вновь.

«Может быть рестораторы задумаются о таких фондах, и думать все об этом будут еще полгода после окончания. А потом все скажут, что такое разок случилось и больше не повторится. Все живут все равно один днем. И мне хочется, чтобы и средства массовой информации, в том числе, помогли достучаться до правительства. Чтобы власти помогли людям и отраслям, которые сейчас временно не работают», – отмечает эксперт.

Ранее владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН высказался в поддержку законопроекта, который дает право региональным властям ограничивать или запрещать продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах.

