Убытки - не важны, главное - зарплаты. Ресторатор Новиков о продлении нерабочего периода из-за коронавируса
Аркадий Новиков в эфире НСН признался, что только помощь государства позволит бизнесменам выплатить зарплаты своим сотрудникам.
Президент России Владимир Путин накануне повторно выступил с телеобращением к населению, в котором сообщил о решении продлить нерабочие дни до конца апреля в целях борьбы с распространением коронавируса. Глава государства отдельно подчеркнул, что все работодатели должны отпустить своих сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением заработной платы.
Ресторатор Аркадий Новиков в эфире НСН заявил, что предприниматели в сфере ресторанного бизнеса сегодня сосредоточены не на убытках, а на том, как обеспечить зарплату сотрудникам.
«Никто из рестораторов и тех бизнесменов, которые занимаются общественным питанием, не думают сейчас о потерях. Мы все думаем о том, как мы будем платить зарплату нашим работникам и платить аренду, если у кого-то арендуемое помещение. Все думают сейчас только об этом. А вариант, по сути, только один, такой же, как и во всех странах – помощь от государства. По-другому невозможно. Если бы бизнес понимал, что может сложиться такая ситуация, наверное, мы бы делали предварительно какие-то фонды для этого. Но бизнес те деньги, которые получает, вкладывает дальше во что-то, инвестирует. Свободных денег поэтому нет. Я сейчас не говорю про себя или еще про кого-то, я говорю, как это обычно бывает. И вопрос изначально ставится неправильно. Помощь сейчас нужна не бизнесменам, а работникам этих предприятий. Деньги нужны тем, кто нуждается в зарплатах. И на мой взгляд, такую помощь должно оказать государство, мы все ее ждем. Потом бизнес может это отдать назад за счет дополнительных налогов или еще чего-то», – говорит он.
Тем менее Аркадий Новиков усомнился, что после окончания эпидемии бизнесмены будут в будущем готовы к таким ситуациям вновь.
«Может быть рестораторы задумаются о таких фондах, и думать все об этом будут еще полгода после окончания. А потом все скажут, что такое разок случилось и больше не повторится. Все живут все равно один днем. И мне хочется, чтобы и средства массовой информации, в том числе, помогли достучаться до правительства. Чтобы власти помогли людям и отраслям, которые сейчас временно не работают», – отмечает эксперт.
Ранее владелец Novikov Group Аркадий Новиков в эфире НСН высказался в поддержку законопроекта, который дает право региональным властям ограничивать или запрещать продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах.
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