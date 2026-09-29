Рубио заявил об иностранном следе в инциденте с британской базой Фэрфорд
Иностранный след обнаружен в инциденте на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, используемой военными США. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью каналу Fox News.
Ранее полиция Британии задержала у базы пять граждан Соединенного Королевства, которых уличили в преступлениях, предусмотренных законом о взрывчатых веществах. Правоохранители начали проверку причастности Ирана к ЧП, пишет 360.ru. Впоследствии подозреваемых отпустили под залог.
Как отметил Рубио, инцидент в Британии - «очень серьезная ситуация», которая не обошлась без иностранного вмешательства.
«Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе. В ближайшие дни появится гораздо больше новостей на эту тему», — подчеркнул глава Госдепа.
Фэрфорд — единственная европейская база, где садятся стратегические бомбардировщики США. Лондон разрешил Вашингтону использовать базу для операции против Ирана.
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