Положение мигрантов в РФ из-за самоизоляции назвали критическим

В Москве и Московской области ввели режим самоизоляции для всех жителей. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал это необходимой мерой для всех регионов. Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.

Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал НСН, как в обстановке ограничительных мер существуют мигранты в России.

«Трудовые мигранты, число которых составляет около миллиона человек только в Москве, еще столько же в Московской области, вместе с гражданами Российской Федерации дисциплинированно выполняют требования властей, врачей, соблюдают режим самоизоляции, и на работу выходят только те из них, чьи предприятия продолжают действовать. Это службы доставки, службы питания, если оно изготавливается навынос, сфера ЖКХ, люди, которые обслуживают жилой фонд столицы, таксисты и ряд других категорий. Их много, но они составляют малую часть трудовых мигрантов. Остальные сидят дома в арендованном жилье и, конечно, как и оставшиеся граждане РФ, считают деньги в своем кошельке. Эти люди каждый месяц отправляют часть заработанных денег к себе на родину, у них нет здесь никаких накоплений и сбережений. В кошельках у них не густо, они вынуждены ограничивать себя в потреблении», - добавил он.