Положение мигрантов в РФ из-за самоизоляции назвали критическим
Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал НСН, что, оставшись без работы, многие мигранты не могут платить обязательный налог в казну.
В Москве и Московской области ввели режим самоизоляции для всех жителей. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал это необходимой мерой для всех регионов. Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал НСН, как в обстановке ограничительных мер существуют мигранты в России.
«Трудовые мигранты, число которых составляет около миллиона человек только в Москве, еще столько же в Московской области, вместе с гражданами Российской Федерации дисциплинированно выполняют требования властей, врачей, соблюдают режим самоизоляции, и на работу выходят только те из них, чьи предприятия продолжают действовать. Это службы доставки, службы питания, если оно изготавливается навынос, сфера ЖКХ, люди, которые обслуживают жилой фонд столицы, таксисты и ряд других категорий. Их много, но они составляют малую часть трудовых мигрантов. Остальные сидят дома в арендованном жилье и, конечно, как и оставшиеся граждане РФ, считают деньги в своем кошельке. Эти люди каждый месяц отправляют часть заработанных денег к себе на родину, у них нет здесь никаких накоплений и сбережений. В кошельках у них не густо, они вынуждены ограничивать себя в потреблении», - добавил он.
Собеседник НСН рассказал, что вдобавок к отсутствию средств для существования, мигранты должны платить обязательный налог на трудовую деятельность, которая в данной ситуации невозможна.
«Они продолжают оплачивать фиксированный авансовый платеж налога на доходы физических лиц. В Москве это 5341 рубль. Нам предствляется это несправедливым, потому что доходов нет, а авансовый платеж платить приходится. В связи с этим мы обратились к руководству Москвы, чтобы на время вынужденной безработицы было принято решение о том, чтобы была отменена обязанность на оплату этого фиксированного авансового платежа, например, на апрель. Сколько придется сидеть в этом карантине, никто не знает, но даже если всего две недели, то это уже полмесяца. Мы думаем, что это было бы справедливо, потому что иностранные граждане являются одними из самых дисциплинированных налогоплательщиков в РФ. Если они не заплатят свой налог, они не продлят свой патент, они превратятся в нелегалов, а этого никто не хочет», - отметил он.
В начале марта президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства. При этом основным миграционным статусом, согласно новой концепции, станет вид на жительство. Для его получения потребуются регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ и соблюдение ее законодательства, отсутствие опасных заболеваний «и, как правило, знание русского языка». Разрешение на временное проживание будет исключен, как «изживший себя».
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