«Концепция поддержки богатых исчерпала себя»: В России сокращают неравенство в доходах
Поддержка богатых уже не актуальна: богатство плодит нищету, поэтому необходимо сокращать неравенство между людьми, считают экономисты.
Доля граждан России с ежемесячными доходами более 100 тысяч рублей выросла до 7,4%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Число граждан с доходами выше 100 тысяч рублей выросла на 1,7% - это максимальный прирост с 2013 года.
До 15,3% увеличилась доля россиян, зарабатывающих от 60 до 100 тысяч рублей. Число граждан, получающих от 45 до 60 тысяч увеличилось до 13,5%.
При этом доля россиян с небольшой зарплатой снижается. Число получающих от 19 до 27 тысяч рублей сократилось до 16,1%.
Так, сокращение неравенства в России фиксируют третий год подряд.
В 2022 году разница в уровне дохода самых богатых и самых бедных россиян сократилась, пишут РБК со ссылкой на Росстат.
В 2022 году ежемесячный доход 10% наиболее обеспеченных россиян составил 101,2 тысячи рублей и в 9 раз превысил показатель 10% граждан с наименьшим доходом (11,1 тысячи рублей), следует из исследования Росстата. В 2021 году доход богатейших людей страны превышал заработок беднейших в 10 раз.
Уточняется, что в 2022 году на заработок богатейших россиян пришлось 26,7% от общего объема денежных доходов в стране. Аналогичный показатель беднейшей группы составил 2,9% от бюджета. Главным источником дохода всех групп населения являются поступления от трудовой деятельности, сообщает издание.
В мае 2023 года помощник президента РФ Максим Орешкин отмечал, что Россия является одной из немногих стран мира, где наблюдается устойчивый тренд на снижение неравенства, передает «Радиоточка НСН».
В России предложили ввести новый метод оценки среднего класса и бедности. Согласно существующим подходам, сейчас в стране есть прослойка населения, которая не относиться ни к одной, ни к другой категории, пояснили в своей статье экономист, эксперт МГУ Андрей Клепач и его соавторы Сергей Николаенко и Раиса Лукьяненко.
По их мнению, оценивать население необходимо не только по доходам, но и по другим социальным, экономическим, поведенческим критериям. По этому методу в период с 2019 по 2021 год в России к «устойчивому среднему классу» или классу богатых можно отнести 4% жителей, к среднему классу «с высокой степенью вероятности» – примерно 30% граждан. Еще 60% россиян, как говорят авторы статьи, будут считаться скорее бедными. Еще 17,7% населения при этом полностью соответствуют критериям бедности, пишет РБК.
По данным Росстата, в первом квартале нынешнего года к бедным относились 13,5% россиян, а по итогам прошлого служба заявляла об историческом минимуме уровня бедности — 9,8% населения. В официальной статистике к малоимущим относят граждан с доходами ниже так называемой границы бедности.
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН рассказал, к чему приведет экономическое неравенство в обществе.
«Еще недавно, где-то с середины 70-х годов прошлого века до нынешнего времени, считалось совершенно естественным, что надо богатым помогать, поскольку богатство рождает богатство, а бедность рождает бедность. Считалось, что только богатые создают рабочие места. Но выяснилось, что это не так, что доктрина рыночного фундаментализма ведет не только к массовому расслоению – это еще полбеды! - а к массовой бедности. Сегодня это осознание наступает, но мало что делается, чтобы преодолеть сложившееся противоречие. Мейнстрим экономической, социальной мысли захвачен людьми, которые могут это признавать или нет. Уж очень этим людям не хочется расставаться со своими привилегиями... Тут свои проблемы с волеизъявлением – у среднего класса исчезает партийная база. Нет партий, которые были бы одновременно за свободу и за справедливость. Но при этом ясно, что концепция, которая восхваляет богатых, исчерпала себя», - отметил эксперт.
Ранее стало известно, что в декабре прошлого года российские банки одобрили 2,36 миллиона кредитов, общая сумма которых составляет 429 миллиарда рублей. Это самые низкие показатели за последние пять лет, передает «Радиоточка НСН».
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