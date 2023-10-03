Депутаты подготовили проект о прогрессивном налогообложении физлиц

В пояснительной записке к документу говорится, что введение прогрессивной шкалы налогообложения физлиц позволит повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, а также пополнить федеральный бюджет.

В конце сентября группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей в месяц.

