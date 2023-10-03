Депутаты подготовили проект о прогрессивном налогообложении физлиц
Группа депутатов от ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы проект закона об установлении прогрессивной шкалы налогооблажения. Как сообщает ТАСС, авторы инициативы предлагают ввести в России налог с доходов физических лиц вплоть до 35%. Инициатором проекта стал депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
В пояснительной записке к документу говорится, что введение прогрессивной шкалы налогообложения физлиц позволит повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, а также пополнить федеральный бюджет.
В конце сентября группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей в месяц.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ходе операции в Карабахе погиб 191 военный армии Азербайджана
- Польша возобновит временный контроль на границе со Словакией
- В Подмосковье неизвестные похитили 24 тонны чая стоимостью 5 млн рублей
- Чиновника Пентагона обвинили в организации собачьих боев
- Президенту «Русского молока» Бойко-Великому дали 6,5 лет колонии за растрату
- Германия впервые разместит в Литве бригаду в 4 тысячи военных
- Филипп Киркоров заявил, что Анна Asti является артистом номер один в России
- Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
- В Югре стая бродячих собак напала на женщину
- В ДНР обнаружили цех «Азова» по производству взрывных устройств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru