Депутаты подготовили проект о прогрессивном налогообложении физлиц

Группа депутатов от ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы проект закона об установлении прогрессивной шкалы налогооблажения. Как сообщает ТАСС, авторы инициативы предлагают ввести в России налог с доходов физических лиц вплоть до 35%. Инициатором проекта стал депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Экономист: У законопроекта о прогрессивном налоге мало шансов на реализацию

В пояснительной записке к документу говорится, что введение прогрессивной шкалы налогообложения физлиц позволит повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, а также пополнить федеральный бюджет.

В конце сентября группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей в месяц.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаконопроектНалогиГосдума

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