Ученые предложили ввести новый метод оценки среднего класса и бедности
В России предложили ввести новый метод оценки среднего класса и бедности. Согласно существующим подходам, сейчас в стране есть прослойка населения, которая не относиться ни к одной, ни к другой категории, пояснили в своей статье экономист, эксперт МГУ Андрей Клепач и его соавторы Сергей Николаенко и Раиса Лукьяненко.
По их мнению, оценивать население необходимо не только по доходам, но и по другим социальным, экономическим, поведенческим критериям. По этому методу в период с 2019 по 2021 год в России к «устойчивому среднему классу» или классу богатых можно отнести 4% жителей, к среднему классу «с высокой степенью вероятности» – примерно 30% граждан. Еще 60% россиян, как говорят авторы статьи, будут считаться скорее бедными. Еще 17,7% населения при этом полностью соответствуют критериям бедности, пишет РБК.
По данным Росстата, в первом квартале нынешнего года к бедным относились 13,5% россиян, а по итогам прошлого служба заявляла об историческом минимуме уровня бедности — 9,8% населения. В официальной статистике к малоимущим относят граждан с доходами ниже так называемой границы бедности.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в интервью НСН объяснил высокий уровень бедности в Хакасии отсутствием газификации, низкими доходами населения и проблемами в инфраструктурном развитии территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru