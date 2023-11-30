Экономист Гиринский: Метод учета дохода пенсионеров улучшат с 1 декабря
Росстат с 1 декабря изменит методику учета пенсионеров и их доходов. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт напомнил, что статистическое ведомство ранее выпустило приказ, регламентирующий некоторые формы учета данных, пишет RT. В частности, это краткая форма «N94 Пенсии», «Пенсии-Н» с данными о неработающих пенсионерах и «94 Пенсии-Р» со сведениями о работающих получателях пенсий.
«Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», — указал Гиринский.
Так, на основании этой информации при необходимости можно точнее рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах России.
Гиринский подчеркнул, что все сведения предоставляют в заполненном и оформленном виде в территориальные органы Социального фонда не позднее первого числа следующего за отчетным месяца. Данные обрабатывают на основе информации из лицевых счетов пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах фонда.
Ранее стало известно, что средний размер страховой пенсии в 2024 году увеличат до 22 605 рублей, выплат по старости — до 23 449 рублей, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru