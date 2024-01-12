Экономист рекомендовал россиянам не брать валютные кредиты
Россиянам стоит воздержаться от кредитов в валюте, заявил «Газете.Ru» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
«Если 2014 год ничему не научил граждан, пусть их учит дальше жизнь», — заявил экономист.
По оценке эксперта, на протяжении 33 последних лет курс рубля неизбежно сдает свои позиции. Поэтому россиянам следует отдавать предпочтение кредитам в национальной валюте. При этом лучше выбирать займы на срок от шести месяцев, на сумму не более 25% от дохода, сообщает издание.
Ранее стало известно, что в декабре прошлого года российские банки одобрили 2,36 миллиона кредитов, общая сумма которых составляет 429 миллиарда рублей. Это самые низкие показатели за последние пять лет, передает «Радиоточка НСН».
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