Экономист рекомендовал россиянам не брать валютные кредиты

«Если 2014 год ничему не научил граждан, пусть их учит дальше жизнь», — заявил экономист.

По оценке эксперта, на протяжении 33 последних лет курс рубля неизбежно сдает свои позиции. Поэтому россиянам следует отдавать предпочтение кредитам в национальной валюте. При этом лучше выбирать займы на срок от шести месяцев, на сумму не более 25% от дохода, сообщает издание.

Ранее стало известно, что в декабре прошлого года российские банки одобрили 2,36 миллиона кредитов, общая сумма которых составляет 429 миллиарда рублей. Это самые низкие показатели за последние пять лет, передает «Радиоточка НСН».







