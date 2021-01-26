Цены на пределе. Россиян снова напугали дефицитом

Федеральная налоговая служба (ФНС) взялась за контроль стоимости социально значимых продуктов, пишет газета «Коммерсант». По ее данным, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые продукты до конца года.

Речь идет о мясе, рыбе, молочных продуктах, а также сахаре, соли, чае, хлебе, крупах, овощах и других товарах. При этом участники рынка заявили, что предсказать динамику цен практически невозможно. Кроме того, их волнует риск утечки данных, представляющих коммерческую тайну, сообщает Ura.ru.

Собеседник газеты в крупной компании-производителе допускает, что опрос может проводиться как подготовка для дальнейшего расширения списка социально значимых продуктов, на которые устанавливаются предельные цены. Сейчас к таким относятся только подсолнечное масло и сахар, но на прошлой неделе заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут говорила, что механизм могут распространить и на макаронные изделия, а затем чиновники могут обратить внимание на молочные продукты, крупы и прочее, отмечает собеседник.

Две недели назад сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России займется проблемой, связанной с отказом производителей сахара и масла поставлять свою продукцию по фиксированным ценам.