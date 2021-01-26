Цены на пределе. Россиян снова напугали дефицитом
Власти России, по всей видимости, готовятся ограничить цены ещё на ряд продуктов питания, предполагают в бизнес-сообществе. Но, по мнению ряда экономистов, госрегулирование вряд ли поможет справиться с подорожанием.
Федеральная налоговая служба (ФНС) взялась за контроль стоимости социально значимых продуктов, пишет газета «Коммерсант». По ее данным, налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые продукты до конца года.
Речь идет о мясе, рыбе, молочных продуктах, а также сахаре, соли, чае, хлебе, крупах, овощах и других товарах. При этом участники рынка заявили, что предсказать динамику цен практически невозможно. Кроме того, их волнует риск утечки данных, представляющих коммерческую тайну, сообщает Ura.ru.
Собеседник газеты в крупной компании-производителе допускает, что опрос может проводиться как подготовка для дальнейшего расширения списка социально значимых продуктов, на которые устанавливаются предельные цены. Сейчас к таким относятся только подсолнечное масло и сахар, но на прошлой неделе заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут говорила, что механизм могут распространить и на макаронные изделия, а затем чиновники могут обратить внимание на молочные продукты, крупы и прочее, отмечает собеседник.
Две недели назад сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России займется проблемой, связанной с отказом производителей сахара и масла поставлять свою продукцию по фиксированным ценам.
О возможном дефиците базовых продуктов питания как одном из последствий соглашения по ограничению роста цен на них предупредила Счетная палата РФ. В то же время Минсельхоз не разделяет этих опасений. По мнению ведомства, никакого дефицита не ожидается, поскольку на агропромышленном рынке страны сложилась стабильная ситуация, передает RT.
Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что россияне вынуждены себя ограничивать в еде, «потому что у них денег нет на базовые продукты питания». Также глава государства подписал закон, согласно которому, правительство получило право самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что производители сахара и подсолнечного масла в России снизят цены при поставке продукции в розничные сети до 1 апреля 2021 года.
Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в разговоре с НСН отметил, что госрегулирование цен неэффективно, а проблему нужно решать адресной помощью нуждающимся.
«В рыночной экономике административное регулирование цен всегда порочно по своей сути, так как это не позволяет определить цену на основе спроса и предложения, а затем формируются двухсегментные рынки, где с госпомощью можно купить товар по льготной цене, а затем продавать его по рыночной цене», - сказал Стариков.
На прошлой неделе Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что цены на продукты в России выросли заметно больше инфляции и эту проблему необходимо снова обсудить.
Ранее «Свободная пресса» писала, что в российских магазинах в скором времени может появиться картофель «экономкласса».
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