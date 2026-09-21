Над Россией уничтожили 244 дрона ВСУ
Дежурные силы ПВО нейтрализовали над регионами России более 240 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
По данным ведомства, в течение прошедшей ночи было перехвачено и уничтожено 244 дрона ВСУ.
Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской областях, над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, а также в Краснодарском крае. Кроме того, дроны ликвидировали над Адыгеей, Башкортостаном, Татарстаном, Черным морем.
Ранее стало известно, что в Ростовской области было уничтожено около 50 беспилотников ВСУ, данных о пострадавших и разрушениях не поступало, пишет Ura.ru.
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