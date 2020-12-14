Ритейлеры заявили о снижении цен на ряд продуктов в России

Стоимость отдельных товарных позиций в российских торговых сетях снижается. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Белякова, ряд товаров показал отрицательную динамику цен.

Кроме того, председатель президиума АКОРТ заявил, что ритейлеры не испытывают проблем с запасами продукции из так называемой социальной группы, и поводов для волнений нет.

Ранее в понедельник кабмин объявил о введении комплекса мер, вызванных ростом цен на продовольственные товары. Производители сахара и подсолнечного масла должны до 20 декабря заключить соглашения и стабилизировать цены. В случае, если цены не снизятся, правительство может ввести пошлину за экспорт масла и отменить — за импорт тростникового сахара.

По словам Сергея Белякова, после заключения соглашений цены на социальные группы товаров не повысятся. Председатель президиума АКОРТ рассказал, что стоимость продукции, повышенный спрос которой обеспечивают социально незащищённые группы населения с низким доходом, не увеличится.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ТорговляЦены На Продукты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры