ФАС изучит проблему с поставками сахара и масла по фиксированным ценам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России займется проблемой, связанной с отказом производителей сахара и масла поставлять свою продукцию по фиксированным ценам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что территориальные органы ведомства проведут опрос региональных торговых сетях на предмет наличия этой проблемы. По данным ведомства, опрос будет проведет в течение ближайших суток.

Ранее сообщалось, что у торговых сетей возникли трудности с поставками сахара и подсолнечного масла, что связано с решением правительства о регулировании цен на продукты. Как писал «Коммерсант», производители масла и сахара отказываются продавать продукцию по сниженным ценам, а поставщики готовы отгружать только ограниченные объемы с платной доставкой.





