В Турции произошло землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали в уезде Саимбейли в провинции Адана на юге Турции. Об этом сообщило Управление по ликвидации ЧС (AFAD) в соцсети Х.
«После землетрясения магнитудой 5, произошедшего в 04:02... и ощущавшегося в провинциях Кахраманмараш, Османие, Кайсери и Газиантеп, на данный момент каких-либо негативных последствий не зафиксировано», - рассказали в ведомстве.
Специалисты управления и профильные службы ведут обследование территории.
По данным администрации провинции Адана, экстренные службы не фиксировали обращений относительно разрушений после ЧП.
Ранее неподалеку от Новороссийска в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2, пишет Ura.ru.
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