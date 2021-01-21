Путин заявил о необходимости снова обсудить цены на продукты

Цены на продукты в России выросли заметно больше инфляции и эту проблему необходимо снова обсудить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он предложил правительству проанализировать цены с учетом итогов января.

Президент уточнил, что инфляция в 2020 году составила 4,9%, а цены на отдельные группы товаров, прежде всего продовольственных увеличились на 6,7%. По некоторым продуктам «скачок был значительным, заметным».

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Сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление о выделении порядка 4,5 миллиардов рублей для реализации программы сдерживания цен на муку и хлеб, передает Ura.ru.

Минсельхоз РФ меж тем рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. Ранее СМИ писали, что ведомство считает допустимой установку государством предельных цен на макароны и зерно. При этом бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в разговоре с НСН отметил, что госрегулирование цен неэффективно, а проблему нужно решать адресной помощью нуждающимся.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Цены На ПродуктыВладимир Путин
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