Путин заявил о необходимости снова обсудить цены на продукты

Цены на продукты в России выросли заметно больше инфляции и эту проблему необходимо снова обсудить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он предложил правительству проанализировать цены с учетом итогов января.

Президент уточнил, что инфляция в 2020 году составила 4,9%, а цены на отдельные группы товаров, прежде всего продовольственных увеличились на 6,7%. По некоторым продуктам «скачок был значительным, заметным».