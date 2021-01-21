СМИ: на зерно и макароны могут ввести предельные цены

Минсельхоз не исключил возможность введения предельных цен на зерно и макароны. Мера связана с ростом цен на эти продукты. Об этом заявила замглавы ведомства Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе и на продовольственном рынке, пишут «Ведомости» и «Коммерсант». При этом не уточняется, о каких ценах идет речь - оптовых или розничных.

При этом пока ведомство рекомендует регионам договариваться с производителями о сдерживании цен на продукты, в том числе макароны, яйца и картофель. Лут заявила, что в случае продолжения роста цен могут быть заключены соглашения между производителями и торговыми сетями, в которых будут зафиксированы предельные цены.

ФАС изучит проблему с поставками сахара и масла по фиксированным ценам

В министерстве заявили, что фермеры сдерживают продажи зерна, ожидая дальнейшего роста цен.

По данным «Совэкона», с 11 по 17 января средние цены на пшеницу увеличились на 3,5% (до 15,5 тыс. руб. за тонну). Макароны подорожали на 8%.

В декабре предельные цены ввели на сахар и подсолнечное масло.

Гендиректор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заявил в беседе с news.ru, что в будущем сезоне в России произойдет перепроизводство сельхозпродукции, что приведёт к заметному снижению цен на продукты, в частности картофель, сахар, подсолнечное масло и муку.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Цены На Продукты
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