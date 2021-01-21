СМИ: на зерно и макароны могут ввести предельные цены

В министерстве заявили, что фермеры сдерживают продажи зерна, ожидая дальнейшего роста цен.

По данным «Совэкона», с 11 по 17 января средние цены на пшеницу увеличились на 3,5% (до 15,5 тыс. руб. за тонну). Макароны подорожали на 8%.

В декабре предельные цены ввели на сахар и подсолнечное масло.

Гендиректор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заявил в беседе с news.ru, что в будущем сезоне в России произойдет перепроизводство сельхозпродукции, что приведёт к заметному снижению цен на продукты, в частности картофель, сахар, подсолнечное масло и муку.



