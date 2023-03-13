«Ключевой вызов»: Индия присоединится к нефтяному потолку, Россия теряет партнеров
Индия будет придерживаться потолка цены на российскую нефть, такое решение было принято после консультаций с США. До этого Россия взяла «курс» на Индию и Китай на фоне отказа Европы от сотрудничества.
Индия будет придерживаться потолка цены на российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что Нью-Дели обратился к трейдерам и банкам с просьбой следовать этим правилам. Ранее Индия провела обсуждение санкций в отношении Москвы с США и странами G7 на полях G20.
«Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цены на нефть в 60 долларов», — говорится в материале.
Индия стала основным рынком сбыта нефти для РФ после отказа Европы от поставок российского сырья морским путем, пишет Reuters. Большинство сделок между Москвой и Нью-Дели заключается в том числе в дирхамах и рублях. Отмечается, что платежи в индийской валюте могут осложнить западные санкции в отношении проводившего часть недолларовых платежей за нефть «МТС-банка».
При этом источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли отметил, что Индия и Россия продолжат заключать нефтяные сделки другими способами и смогут найти другие банки для проведения платежей.
Несмотря на предварительные договоренности Индии и США, отказ Индии нарушать антироссийские санкции не приведет к отказу страны от российской нефти, отмечают эксперты. Все будет зависеть от цены на ресурсы, которую сейчас сложно предугадать.
3 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели заявил, что Россия в энергетической политике будет полагаться на Китай и Индию, а не на страны Запада. По его словам, Москва ориентируется на надежных партнеров, среди которых сегодня Китай и Нью-Дели. Он добавил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы.
В текущем году Россия направит в дружественные государства свыше 80% нефти, сообщил ранее министр энергетики Александр Новак. Глава ведомства отметил, что Москва продолжает выходить на новые рынки сбыта нефти.
Эксперты отрасли подтверждают, что Москва активно переориентируется на Китай и Индию. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявлял НСН, что «большая часть нефти, которую мы сейчас поставляем, идет уже не в сторону стран G7, а в Юго-Восточную Азию, Индию, в страны, которые за пределами "Большой семерки", но входят в "Большую двадцатку". Пока наши основные покупатели – Китай, Индия, африканские страны сейчас стали покупать»,- говорил он.
России удалось сохранить физические объемы добычи нефти, несмотря на эмбарго со стороны США и Евросоюза, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН.
«Ключевым моментом для отрасли были не потолки, а эмбарго – невозможность поставлять традиционным покупателям, сначала США, потом Евросоюз в конце года. Это было ключевым вызовом для отрасли, а потолок – это фантики. С этим вызовом мы справились в части сохранения физических объемов. Несмотря на радикальные прогнозы по сокращению добычи, мы вышли на прежний уровень», - рассказал он.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с НСН говорил, что азиатские потребители привыкли к скидкам на российскую нефть и используют «шантаж» на фоне закрытого европейского рынка. При этом он подтвердил, что для Москвы сегодня важно сохранить «объемы», а цены будут меняться.
СМИ отмечают, что Москве помогают обходить санкции в нефтяной сфере. Количество покупателей российской нефти только растет, несмотря на западные санкции. Западные страны не могут точно определить, кто развозит нефть из России по всему миру, пишет CNN.
По информации телеканала, порядка 600 «таинственных танкеров» переправляют российскую нефть по всему миру. Отмечается, что «серый» флот начал активно увеличиваться после того, как Россия переориентировала поставки на Китай и Индию. CNN узнал, что в таких перевозках замешаны в том числе и подставные компании в Дубае или Гонконге.
Потолок цен на нефть, введенный государствами G7, ЕС, Норвегией и Австралией, вступил в силу 5 декабря и составляет 60 долларов за баррель. Под его действие попал транзит российской нефти в третьи страны. Также предполагаются ограничения по предоставлению услуг организациями из стран, принявших данные меры.
Соединенные Штаты в ближайшее время намерены пересмотреть ограничение цены на энергоносители из РФ, передает РИА Новости. О грядущем пересмотре потолка цен заявили в Министерстве финансов США. Это произойдет уже в марте, уточнили в ведомстве. В Минфине отметили, что будут работать по этому вопросу совместно со странами G7 («Большая семерка»).
Также с 5 февраля Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, члены ЕС и «Большой семерки» установили потолок цен на них. Предельную стоимость определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой.
Попытки американских властей и их союзников установить «приемлемый» потолок цен на нефть из России могут привести к экономической «войне на истощение» между РФ и западными странами, сообщает The National Interest.
Рынок ждет официального решения Индии, которое может повлиять на дальнейшее изменение цен. До этого страна заверяла, что продолжить взаимодействовать с Россией на прежних условиях.
Российская сторона неоднократно заявляла, что не признает потолок цен и не будет сотрудничать со странами, которые поддержали ограничение.
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