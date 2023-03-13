«Ключевой вызов»: Индия присоединится к нефтяному потолку, Россия теряет партнеров

При этом источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли отметил, что Индия и Россия продолжат заключать нефтяные сделки другими способами и смогут найти другие банки для проведения платежей.

Несмотря на предварительные договоренности Индии и США, отказ Индии нарушать антироссийские санкции не приведет к отказу страны от российской нефти, отмечают эксперты. Все будет зависеть от цены на ресурсы, которую сейчас сложно предугадать.

3 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели заявил, что Россия в энергетической политике будет полагаться на Китай и Индию, а не на страны Запада. По его словам, Москва ориентируется на надежных партнеров, среди которых сегодня Китай и Нью-Дели. Он добавил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы.

В текущем году Россия направит в дружественные государства свыше 80% нефти, сообщил ранее министр энергетики Александр Новак. Глава ведомства отметил, что Москва продолжает выходить на новые рынки сбыта нефти.

Эксперты отрасли подтверждают, что Москва активно переориентируется на Китай и Индию. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявлял НСН, что «большая часть нефти, которую мы сейчас поставляем, идет уже не в сторону стран G7, а в Юго-Восточную Азию, Индию, в страны, которые за пределами "Большой семерки", но входят в "Большую двадцатку". Пока наши основные покупатели – Китай, Индия, африканские страны сейчас стали покупать»,- говорил он.

России удалось сохранить физические объемы добычи нефти, несмотря на эмбарго со стороны США и Евросоюза, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН.

«Ключевым моментом для отрасли были не потолки, а эмбарго – невозможность поставлять традиционным покупателям, сначала США, потом Евросоюз в конце года. Это было ключевым вызовом для отрасли, а потолок – это фантики. С этим вызовом мы справились в части сохранения физических объемов. Несмотря на радикальные прогнозы по сокращению добычи, мы вышли на прежний уровень», - рассказал он.