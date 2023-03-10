«Прагматизм, а не дружба»: Венгрия может изменить России и ввести санкции
Венгрия больше зависит от Европы, чем от России, и будет следовать своим экономическим интересам, сказал в эфире НСН Алексей Чепа.
Венгрия строит отношения с Россией, исходя из прагматизма, а не дружбы, заявил в интервью НСН первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее допустил возможность пересмотра отношений с Россией на фоне изменения геополитических реалий. При этом в Будапеште выступали против санкций ЕС в отношении российской атомной сферы и поставок нефти.
«Орбан действует, в первую очередь, исходя из прагматичных целей. Мы понимаем, в каких условиях они живут, и каков у той же Венгрии суммарный объем экономического сотрудничества с Европой и с Россией. В любом случае, там больше, чем у нас, это невозможно не учитывать. На всех оказывается давление, и в первую очередь на страны, которые были дружественные к Советскому Союзу и России. Есть и другие игроки на рынке: это и Китай, и развивающиеся страны, у них свое видение на перспективы и условия, которые выдвигает США. Мы должны с благодарностью относиться к ряду стран, которые, несмотря ни на что, ведут правильную политику и дают правильные оценки», - сказал Чепа.
При этом он допустил вероятность того, что Венгрия изменит позицию и больше не будет противиться антироссийским санкциям Евросоюза.
«С точки зрения математики, вероятность любого события всегда существует», - сказал он в этой связи.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после окончания конфликта на Украине Европе надо будет восстанавливать отношения с Россией, однако пока это «далеко от реальности». По его словам, в этой связи Будапешт должен подумать, какие отношения устанавливать с Москвой «в ближайшие 10-15 лет».
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