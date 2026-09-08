Экономист назвал продукты, которые подешевеют в ближайшее время
Цены в России с начала года выросли на 4,67%, однако в августе наметилась устойчивая тенденция к снижению — среднесуточное падение составило 0,003% против роста в 0,017% в июле. Соответствующую информацию озвучил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс».
По словам эксперта, по сравнению с концом 2025 года существенно подешевел ряд продовольственных товаров. Сливочное масло снизилось в цене на 7%, пастеризованное молоко — на 1%, ультрапастеризованное молоко — на 3%, сметана — на 2,5%, творог — на 1%, твердые и мягкие сыры — на 3,5%, шлифованный рис — на 3%. Особенно заметно подешевели сезонные овощи: огурцы — на 42,5%, помидоры — на 21%.
В ближайшее время экономист прогнозирует значительное снижение цен на отдельные категории продукции. По его оценке, сливы, дыни и арбузы могут подешеветь на 20-25%, яблоки и груши — на 15-20%, свекла, капуста и морковь — на 12-15%, лук и чеснок — на 8-10%.
Доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в беседе с НСН ранее рассказал, что цены на овощи в России в ближайшее время стабилизируются.
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