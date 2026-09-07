Останутся без одежды: Почему ЕС не сможет закрыть рынок от Китая
Георгий Остапкович заявил НСН, что Евросоюз может поставить таможенные ограничения на товары, которыми Китай «забивает» рынок, но Пекин ответит тем же.
Евросоюз не обойдется без китайской продукции, особенно без одежды, обуви, бытовых товаров, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Брюссель и Пекин балансируют на грани войны пошлин. Европейский союз стремится добиться односторонних уступок от Китая, угрожая «торговой базукой» и закрытием рынка. Власти КНР в свою очередь считают претензии ЕС политическими, а вовсе не правовыми, пишут «Известия». У Евросоюза сейчас наблюдается рекордный дефицит в торговле с КНР. Остапкович уверен, что ЕС может ввести пошлины, но не на все товары.
«Европейский союз не может закрыть рынок от Китая, это невероятная ситуация. Этого не может быть никогда. Оборот у ЕС с Китаем достаточно большой, есть обоюдная зависимость. Евросоюз не обойдется без китайской продукции, особенно без одежды, обуви, бытовых товаров. Все-таки это не такая конфликтная ситуация, чтобы закрывать внешнюю торговлю. Конечно, отдельные товары теряют в конкуренции, потому что идет дешевый китайский импорт. Евросоюз может поставить таможенные ограничения на товары, которыми Китай «забивает» рынок. Конечно, Китай ответит зеркально. Это вызывает ненужную ценовую турбулентность в мире, которая влияет и на другие страны. Когда такие гиганты начинают чихать, остальные страны ложатся под ИВЛ, начинаются серьезные «болезни». Поэтому лучше таких торговых конфликтов не допускать. В ближайшее время фундаментальных изменений я не жду», - объяснил он.
Он напомнил, что у Китая и США такая же ситуация в торговле, но никто не считает это проблемой.
«Такая же ситуация по платежному балансу (разница экспорта и импорта) у Китая в торговле с США. Доля китайских товаров значительно превосходит долю поставок американских товаров в Китай. Китай продает в Америку больше, но так построена внешняя торговля. Китай имеет большой экспорт в США и ЕС, но для баланса они покупают американские ценные бумаги, практически финансируют США примерно на 700 миллиардов долларов. Товаров больше, но за счет бумаг это уравновешивает баланс. Америка так живет уже 15-20 лет, ничего страшного в этом нет», - заключил собеседник НСН.
Вьетнам и Китай действительно хорошо работают сообща, вопреки стереотипам других стран об их взаимоотношениях, этим и объясняется рекордный рост профицита Вьетнама в торговле с США. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии, доцент кафедры международных отношений дипломатической академии МГИМО МИД России Петр Цветов.
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