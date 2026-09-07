«Европейский союз не может закрыть рынок от Китая, это невероятная ситуация. Этого не может быть никогда. Оборот у ЕС с Китаем достаточно большой, есть обоюдная зависимость. Евросоюз не обойдется без китайской продукции, особенно без одежды, обуви, бытовых товаров. Все-таки это не такая конфликтная ситуация, чтобы закрывать внешнюю торговлю. Конечно, отдельные товары теряют в конкуренции, потому что идет дешевый китайский импорт. Евросоюз может поставить таможенные ограничения на товары, которыми Китай «забивает» рынок. Конечно, Китай ответит зеркально. Это вызывает ненужную ценовую турбулентность в мире, которая влияет и на другие страны. Когда такие гиганты начинают чихать, остальные страны ложатся под ИВЛ, начинаются серьезные «болезни». Поэтому лучше таких торговых конфликтов не допускать. В ближайшее время фундаментальных изменений я не жду», - объяснил он.

Он напомнил, что у Китая и США такая же ситуация в торговле, но никто не считает это проблемой.

«Такая же ситуация по платежному балансу (разница экспорта и импорта) у Китая в торговле с США. Доля китайских товаров значительно превосходит долю поставок американских товаров в Китай. Китай продает в Америку больше, но так построена внешняя торговля. Китай имеет большой экспорт в США и ЕС, но для баланса они покупают американские ценные бумаги, практически финансируют США примерно на 700 миллиардов долларов. Товаров больше, но за счет бумаг это уравновешивает баланс. Америка так живет уже 15-20 лет, ничего страшного в этом нет», - заключил собеседник НСН.

Вьетнам и Китай действительно хорошо работают сообща, вопреки стереотипам других стран об их взаимоотношениях, этим и объясняется рекордный рост профицита Вьетнама в торговле с США. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии, доцент кафедры международных отношений дипломатической академии МГИМО МИД России Петр Цветов.

