Как в 2009-м или хуже? Кудрин о влиянии кризиса на ВВП России

Впрочем, есть и «умеренный» сценарий, предполагающий снижение ВВП на 3-5%, считает Кудрин. По его мнению, для этого властям придётся пойти на нестандартные меры поддержки экономики, в том числе выделяя прямые субсидии отдельным отраслям, передает РИА Новости.

Российские власти ранее признали, что экономика страны находится под двойным ударом: к ситуации с коронавирусом добавился обвал цен на нефть. Объявленная нерабочая неделя. Которую теперь, вероятно, продлят, также ускорит падение ВВП, объяснял экономист Денис Ракша в беседе с НСН.

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов в эфире НСН заявил, что спад будет сильнее 0,5-1% ВВП, как тогда предполагали некоторые аналитики. По его мнению, россиянам будет ещё тяжелее, чем в кризис 2008-2009 годов.



«Там-то был финансово-экономический кризис, и падение нашей экономики оказалось самым большим - минус 8,5%. Это был и собственный финансово-экономический спад. А сейчас ещё есть психологические факторы. Во-первых, бедность народа – запасов нет. Люди лишаются заработка, а цены растут, в том числе и на бензин. ФАС объявляет, что повышение цен на бензин будет меньше, чем рост инфляции. Случайте, при чём тут инфляция? Цены на нефть же снизились! Какое-то безобразие, беспомощность, жадность, мелкотравчатость, отсутствие стратегического мышления», - высказался он.

Хасбулатов также считает, что объявленных президентом мер поддержки будет недостаточно.

«Посмотрите: дыры латают, мелочёвку дают. Это не программа помощи! Ну хотя бы посмотрели, как это делают европейцы, американцы. В США выделили два триллиона: один триллион народу, один – компаниям», - возмутился он.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН тоже выразил мнение, что власти могли бы сделать больше. По его оценке, предложенных социальных мер недостаточно и, кроме того, создаются риски для банковской системы.

