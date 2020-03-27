Будет тяжелее, чем в 2008-ом. Хасбулатов об экономическом кризисе в России

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов в эфире НСН выразил мнение, что спад будет сильным из-за зависимости российской экономики от импорта и цен на энергоносители.

«Я думаю, что спад будет очень серьёзный, потому что у нас предельно несбалансированная экономика. Мы критически зависим от импорта. Вот Китай, конечно, перенесёт легче, чем другие: они производят практически всё сами. А мы ничего не производим! Продаём только нефть и газ. Нам говорят: «Не надо вашей нефти и газа!» А мы всё равно тянем трубу в Турцию, Европу, в Китай. В то время как 30% своего населения у нас не газифицировано. Все эти накопления, в том числе валютные, не имеют значения при этой предельной несбалансированности экономики. Мы критически зависим от мирового рынка. Поэтому я отношусь скептически к коллегам, которые считают, что пока ничего страшного и спад у нас составит 0,5-1% ВВП. Нет, будет гораздо больше, к сожалению. Каких-то серьёзных перспектив улучшения положения я не вижу», - заявил он.

Хасбулатов также назвал уязвимые места социально-экономической программы поддержки населения и бизнеса, детали которой в обращении к россиянам перечислил президент РФ Владимир Путин.

«Ещё хорошо, что у нас не очень большие объёмы малого предпринимательства: были бы большие, сгинули бы и они. И то в объявленных президентом мерах поддержки – с гулькин нос помощи малому предпринимательству. И вообще, какие-то они Плюшкины, что ли…Сейчас же критическая ситуация, надо массированную помощь оказывать и крупным, и малым предприятиям, и людям. В той программе помощи, которую объявил президент, посмотрите: дыры латают, мелочёвку дают. Это не программа помощи! Ну хотя бы посмотрели, как это делают европейцы, американцы. В США выделили два триллиона: один триллион народу, один – компаниям.

Я считаю, что эти мероприятия непродуманные. Мне кажется, что можно было бы намного лучше подготовить эту программу помощи в такой сложной ситуации. А у них всё связано с каким-то скопидомством. Если сегодня экономить, то завтра это обойдётся в десять раз дороже! Сейчас надо было бы более щедро оказывать помощь всем категориям населения, предпринимательству», - считает он.

Экс-председатель Верховного Совета РФ также предположил, что сейчас россиянам будет тяжелее, чем в кризисный 2008 год.

«Там-то был финансово-экономический кризис, и падение нашей экономики оказалось самым большим - минус 8,5%. Это был и собственный финансово-экономический спад. А сейчас ещё есть психологические факторы. Во-первых, бедность народа – запасов нет. Люди лишаются заработка, а цены растут, в том числе и на бензин. ФАС объявляет, что повышение цен на бензин будет меньше, чем рост инфляции. Случайте, при чём тут инфляция? Цены на нефть же снизились! Какое-то безобразие, беспомощность, жадность, мелкотравчатость, отсутствие стратегического мышления! И недостаточный профессионализм. К сожалению, я уже начинаю скептически относиться и к новому премьер-министру. Очень рассчитывал на него, он внушал уверенность. Но сейчас вижу, что вряд ли он способен на какое-то сильное самостоятельное действие. правительство совершенно непрофессионально действует, мне кажется», - сказал Хасбулатов.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН высказал мнение, что предложенных президентом мер социальной поддержки достаточно для того, чтобы минимизировать потери экономики от обвала рынка. Он подчеркнул, что предложенные меры - не краткосрочные и рассчитаны не на месяц-два, а на полгода.

