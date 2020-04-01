Омбудсмен: Бизнесмены в кризис - главная ценность!

«Эта норма очень важна для малого и среднего бизнеса, определенную помощь она окажет. Но в той ситуации, в которую попали предприниматели из-за обязательств перед партнерами, перед поставщиками, перед сотрудниками, сможет ли только эта норма удержать их на рынке? Потому что о восстановлении рынка раньше, чем через полгода, и мечтать не стоит. Надо говорить о комплексе мер, который бы мотивировал владельцев, менеджеров бороться за бизнес, сохранять его, чтобы, когда все это пройдет, активно принять участие в восстановлении всей российской экономики. Они сейчас – главная ценность, о них надо думать, а не отдельные меры обсуждать», - подчеркнул он.

Согласно закону, кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев. Непременное условие для этого: доходы заемщиков должны снизиться на 30% и более.

