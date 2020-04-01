Омбудсмен: Бизнесмены в кризис - главная ценность!
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса в эфире НСН рассказал, как помочь бизнесу.
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса. Теперь они имеют право на отсрочку на погашение основного долга и уплату процентов.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН выразил уверенность, что отдельными мерами бизнесу не помочь.
«Эта норма очень важна для малого и среднего бизнеса, определенную помощь она окажет. Но в той ситуации, в которую попали предприниматели из-за обязательств перед партнерами, перед поставщиками, перед сотрудниками, сможет ли только эта норма удержать их на рынке? Потому что о восстановлении рынка раньше, чем через полгода, и мечтать не стоит. Надо говорить о комплексе мер, который бы мотивировал владельцев, менеджеров бороться за бизнес, сохранять его, чтобы, когда все это пройдет, активно принять участие в восстановлении всей российской экономики. Они сейчас – главная ценность, о них надо думать, а не отдельные меры обсуждать», - подчеркнул он.
Согласно закону, кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев. Непременное условие для этого: доходы заемщиков должны снизиться на 30% и более.
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