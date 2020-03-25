Противоречивые меры. Экс-министр о заявлении Путина

В целом, считает Нечаев, меры противоречивые.

«Если больничный будет рассчитываться из МРОТ, это будут мизерные выплаты, меньше, чем сейчас. Люди с высоким доходом и сейчас много теряют. А если будет ориентация на МРОТ, то это будут совсем трагичные суммы. Что касается пролонгации кредитов, это мера правильная, она используется во многих странах. Но сказав «А», нужно говорить и «Б». Банки – это не благотворительные организации. У них на депозитах нет собственных денег. Это деньги вкладчиков, деньги юрлиц. И банк не может отказаться от выплаты процентов по депозитам. Тогда Центробанк должен резко снизить ключевую ставку. Но и этого будет недостаточно. Банкам потребуются субсидии от ЦБ или правительства. Иначе у них будет разрыв в доходах и расходах, если банковская система потерпит крах, в нынешней ситуации это будет катастрофой», - пояснил бывший министр.

Отмену части налогов на малый и средний бизнес можно только приветствовать, добавил собеседник НСН.

«Там, правда, была оговорка, что это касается только наиболее пострадавших от эпидемии секторов. Возникает вопрос, кто и как это будет определять и кто под эту льготу попадет. Налог на депозиты – это нормальная мера, такой налог на богатых. На налог на доходы по ценным бумагам нанесет достаточно сильный удар по фондовому рынку, потому что многие люди покупали акции как раз в расчете на дивиденды», - заключил он.

Ранее первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН оценил предложенные президентом социально-экономические меры поддержки, но высказал опасение, что их будет недостаточно.

