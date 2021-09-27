«Ни одного доллара!» Украине указали на отсутствие потерь от контракта «Газпрома» с Венгрией
По мнению аналитика, газотранспортная система Украины берет на себя слишком много, выступая с подобными политическими заявлениями.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверил, что Украина ничего не потеряет от заключения нового газового контракта между Венгрией и Россией. Ранее глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook о том, что в Киеве опасаются значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину из-за подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины.
«Раньше Венгрия получала газ как раз-таки через Украину. С 1 октября начнутся поставки по новому маршруту, 3,5 миллиарда кубов газа будут идти через "Турецкий поток" и его продолжение, Болгарию и Сербию, то есть с юга, и еще один миллиард кубов Венгрия будет получать из Австрии. Предполагается, что в Австрию он будет попадать через "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Украина непосредственно для нужд Венгрии транзитировать газ не будет. Но при этом это не является нарушением каких-то обязательств с ГТС Украины. Очень странно, что оператор газотранспортной системы Украины, коммерческая компания, которая просто выполняет обязательства по транспортировке газа из одной точки в другую, берет на себя функции МИД, правительства, президента Украины и начинает делать политические заявления. Своим контрактом с Венгрией Россия контракт с Украиной не нарушает. Куда поставлять газ, решает "Газпром"», - заявил Юшков.
По словам эксперта, в соответствии с условиями имеющегося контракта Украина будет получать средства от России вне зависимости от использования «Газпромом» транзитных мощностей.
«Нисколько она не потеряет, потому что по транзитному договору "Газпром" должен прокачивать каждые сутки по 109 миллионов кубических метров, это 40 миллиардов в год. Если он не качает физически этот газ, он всё равно за это платит, это называется условие «качай или плати». Украина ни одного рубля, ни одного доллара не теряет от нынешнего соглашения с Венгрией. Тем более в Европе настолько высокий спрос на газ, что хватает и на загрузку "Турецкого потока", и на загрузку ГТС Украины, и в этом году она прокачает даже больше, чем предполагают контрактные обязательства. "Газпром" брал дополнительные возможности прокачки на специальных аукционах. И до конца 2024 года она гарантированно будет получать где-то 1,2 миллиардов долларов в год. А после 2024 года заканчивается контракт на транзит, и после этого никто никому ничем не обязан. Тут вопрос переговоров о новом контракте, будет он или не будет – никто не знает», - пояснил аналитик.
Юшков подчеркнул, что Россия не намерена нарушать свои обязательства перед Украиной.
«Просто закончился старый договор, и они подписали новый. Просто в старом контракте было написано, что газ заходит на границе Венгрии и Украины, а теперь, в новом контракте, газ заходит со стороны Сербии и Австрии. Ну и по объему чуть меньше. Для Венгрии это важно, мы основной поставщик для них, для "Газпрома" это важный рынок сбыта. Я думаю, транзитные объемы на Украине будут сохраняться до 2024 года. Ни "Газпром", ни Россия в целом не собирается нарушать свои обязательства. Я думаю, там были личные гарантии со стороны Владимира Путина, в том числе Ангеле Меркель, уходящей с поста канцлера. Соответственно, "Северный поток - 2" будет недозагружен какой-то период. Но, в любом случае, Украина точно не потеряет деньги до конца 2024 года», - подытожил собеседник НСН.
Проблемы с газом в Европе являются следствием «полного просчета» Брюсселя и Вашингтона, которые теперь пытаются «сделать крайней» Россию, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
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