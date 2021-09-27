«Ни одного доллара!» Украине указали на отсутствие потерь от контракта «Газпрома» с Венгрией

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверил, что Украина ничего не потеряет от заключения нового газового контракта между Венгрией и Россией. Ранее глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook о том, что в Киеве опасаются значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину из-за подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины.