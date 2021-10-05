Путин назвал истерикой ситуацию на мировом рынке углеводородов
Президент России Владимир Путин заявил, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время на европейском рынке углеводородов можно наблюдать «истерику и неразбериху». Глава государства считает, что это происходит, в том числе, из-за спекуляций и сокращения инвестиций.
«Никто серьёзно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает... кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», - подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что у России есть все возможности, чтобы «избежать подобных ошибок».
Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что потери российской экономики из-за отказа ведущих мировых стран от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить до 10% ВВП.
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