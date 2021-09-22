«Стратегический ноль». В Германии объяснили, как Вашингтон и Брюссель оставили Европу без газа
Европейские политики проспали «газовый ренессанс», а американские «капитаны экономики» продали сжиженный газ в Азию, не послушавшись Трампа и Байдена, сказал НСН Александр Рар.
Проблемы с газом в Европе являются следствием «полного просчета» Брюсселя и Вашингтона, которые теперь пытаются «сделать крайней» Россию, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
Ранее Госдепартамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для того, чтобы перезимовать.
«В этом вопросе очень много политики. Американцы, конечно, хотят контролировать европейскую энергобезопасность, и не будут упускать ни одной возможности пропагандировать, что Россия использует газ как оружие против Европы. Но это не их дело – за Европу разговаривать с Россией. Вопрос газа является коммерческим, и пусть европейские компании договариваются о дополнительных закупках газа, в том числе и с Россией. У противников «Северного потока-2», который сейчас бы помогал в обеспечении Европы дополнительными объемами газа, сейчас чистая злость на то, что этот проект побеждает, он реализуется и оказывается, что российская сторона была абсолютно права – газа Европе не хватает, а Европа всегда говорила, что не нужен российский газ. Поэтому они сейчас пытаются политизировать этот процесс, раскручивая картинку, что Россия якобы нарочно не поставляет газ в Европу», - сказал Рар.
При этом он объяснил, как американские «капитаны экономики» сорвали планы президентов Дональда Трампа и Джо Байдена.
«Это полный просчет в Америке и в Европе. Многим казалось, что газ вообще не нужен и будет переход на «зеленые сделки», что достаточно другого газа. Американцы считали, что они заполнят Европу своим сжиженным газом, а он ушел в Азию, потому что не Трамп и не Байден торгуют газом, а бизнес-структуры, капитаны экономики, которым выгоднее продавать газ в Азию, а не в Европу. Поэтому американский сжиженный газ сюда не пришел, и из Персидского залива тоже не приходит, потому что выгоднее его продавать по более высоким ценам в Азию, которая как пылесос весь этот газ сейчас тащит на себя», - подчеркнул немецкий политолог.
Он также указал, что европейские политики «проспали» газовый ренессанс.
«В Европе полный просчет – стратегический ноль в энергетических вопросах и все равно самонадеянность и самоуверенность, что Европа правее всех. Это просто возмущает и удивляет! Немецкие специалисты, которые не заангажированы и не идеологизированы, говорят, что это наша вина, а не России, в том, что мы проспали ренессанс газа в Европе. Оказывается, он реально сейчас наступает. Мы выходим из угля, нефти, отказываемся от атомной промышленности, так нужен газ, конечно. А политики стоят на «зеленой» фундаментальной точке зрения, что нам все «грязные» энергоносители не нужны, и при этом обвиняют Россию, потому что не будут же они себя винить, что сами совершили просчеты. Поэтому мы видим злость, ненависть и атаки на Россию. Россия – как мальчик для битья, когда в Европе что-то плохо. Но это смешно, и я надеюсь на разум», - подчеркнул Рар.
По его мнению, теперь Европе, чтобы избежать зимой газового кризиса, надо покупать его везде, где только можно.
«Действительно, для зимы Европе нужны большие дополнительные объемы газа. Нужно договариваться, быстро заключать контракты, закупать его и платить высокую цену. На севере Европы все нормально, но будет плохо, если из-за просчетов европейских политиков на юге кто-то где-то в Болгарии или в Хорватии будет мерзнуть. Нельзя допустить этого. Поэтому следует покупать газ на рынке везде, где можно, - сжиженный газ, закупать газ в России, использовать «Северный поток-1» и «Северный поток-2», «Турецкий поток», трубу через Украину и из Норвегии, конечно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Компания планирует начать подачу газа по первой нитке к 1 октября.
При этом Украина продолжает попытки добиться санкций против «Северного потока-2».
«Украинцы пытаются сделать так, чтобы ввели санкции, но пока никаких доказательств использования Россией газа в качестве оружия нет. Для этого должна случиться какая-то исключительная история», - объяснял «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Со своей стороны, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа говорил НСН, что Европа должна сказать «спасибо» за дорогой газ американцам и еще ряду стран.
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