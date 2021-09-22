«Стратегический ноль». В Германии объяснили, как Вашингтон и Брюссель оставили Европу без газа

Проблемы с газом в Европе являются следствием «полного просчета» Брюсселя и Вашингтона, которые теперь пытаются «сделать крайней» Россию, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.

Ранее Госдепартамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для того, чтобы перезимовать.